Mitică Popescu, unul dintre cei mai iubiți actori români, a împărtășit în urmă cu un an, în cadrul unui matinal radio, frumoase amintiri din viața sa, dar și din momentele de dincolo de scenă, presărând mici opinii despre ceea ce trăim azi.

“Îi mulțumesc mult lui Dumnezeu că am prins vârsta asta, că merg singur – nedus de mână, că pot să am păreri, că îmi merge mintea. Întrebat însă de ce nu mai joacă, maestrul a răspuns râzând: “Nu mai pot să fac ceea ce am făcut!”. Apoi, cu diplomație, a elucidat întrebarea referitoare la producțiile din prezent, explicând că teatrul nu prea îl mai onorează cu invitații ca să văd producțiile de azi din cauza faptului că au sala mică.

Foto: Dumitru Angelescu