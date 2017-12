Motivul pentru care Delia a asistat la nașterea nepoatei sale.Mama ei, Gina Matache, a făcut primele declarații după ce a devenit bunică.

Delia a stat în permanență alături de sora ei și a asistat la operația de cezariană, filmând întregul moment, spre surprinderea mamei sale. Ioana Matache a născut o fetiță perfect sănătoasă marți dimineața, 26 decembrie.

Delia a fost mai curajoasă ca niciodată

„De la 4 sunt la spital. Am vrut să merg până acasă dar am venit direct la voi. Într-o primă fază când am văzut copilul am rămas așa puțin blocată, dar m-a salvat Delia. Ea a fost și moașă. Ea a filmat până și cezariana. Răzvan, soțul Oanei nu era în stare să reziste. Ea din întâmplare a rămas lângă soră-sa. A avut forța necesară să filmeze. Când mi-a arătat nu mi-a venit să cred că a rezistat acolo. Nici ea nu și-a dat seama. Acum cred că stă acasă și se uită pe filmări și abia acum realizează”, a declarat Gina Matache la Antena Stars.

„Este o splendidă şi cred că o să fie cântăreaţă. Are 3,3 kilograme şi are buzele cărnoase, este foarte frumoasă. Seamănă cu Răzvan” , a mai spus Gina Matache.

Citește și

VIDEO / Fetele de la Bambi mergeau cu colindul și aveau și manager. „Fotbalistul Costin Lazăr strângea banii”

VIDEO / Pentru al nouălea an la rând, o bătrână petrece Crăciunul într-o familie de împrumut