Decizia instanței

Magistrații au somat compania să înceteze imediat aceste practici. În cazul în care decizia nu este respectată, instanța a stabilit penalități aspre.

Astfel, Digi va primi o amendă de 3.000 de euro pentru fiecare nouă încălcare constatată, sancțiunea maximă cumulată putând ajunge până la 1,5 milioane de euro.

De asemenea, în termen de o lună, Digi trebuie să demonteze și să înlăture toate echipamentele și cablurile instalate fără avizele corespunzătoare.

Acuzațiile Proximus

Acțiunea în instanță a fost demarată de Proximus, unul dintre principalii concurenți de pe piața belgiană, care a acuzat Digi de concurență neloială. Neregulile reclamate au vizat două aspecte majore:

Siguranța lucrărilor: Semnalizarea pe șantierele Digi era fie inexistentă, fie incompletă, punând în pericol siguranța publică. Cabluri de suprafață neautorizate: Pentru a economisi timp și bani, Digi a optat pentru instalarea cablurilor de fibră optică la suprafață, însă fără a deține autorizațiile de urbanism obligatorii pentru acest tip de lucrare.

Profilul grupului Digi

Digi este cel mai nou jucător de pe piața de telecomunicații din Belgia, alăturându-se competiției cu Proximus, Orange și Telenet.

Deși oferta comercială destinată clienților a fost lansată abia în decembrie, compania demarase lucrările de infrastructură la Bruxelles cu câteva luni înainte.

Grupul deține o prezență internațională extinsă. În România este compania mamă a RCS&RDS, fiind controlată de omul de afaceri orădean Zoltan Teszari.

În Spania deține o cotă de piață importantă și investește masiv în marketingul sportiv, sponsorizând echipe de fotbal din prima ligă (Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Cadiz), liga a doua (Espanyol și Oviedo) și din eșaloanele inferioare (fosta campioană Deportivo La Coruna).

Operatorul este, de asemenea, activ și în Italia.

