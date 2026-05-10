Aceștia se vor ocupa cu dezvoltarea proiectului reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, conform anunţurilor de recrutare publicate recent de companie, conform Economica.net. EnergoNuclear, filiala deținută integral de Nuclearelectrica (SNN), a semnat în noiembrie 2024 la Baku contractul pentru reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă.

Noile reactoare vor adăuga peste 1.400 MW la capacitatea instalată a centralei de la Cernavodă. Producţia anuală de energie în România va creşte cu peste 11 milioane MWh. Proiectul va genera peste 19.000 de locuri de muncă şi va reduce emisiile de CO2 cu minim 10 milioane de tone anual.

Între timp, EnergoNuclear a început recrutările pentru posturile de ingineri în Bucureşti, iar contractele propuse sunt pe perioadă nedeterminată.

Compania caută în acest moment candidați pentru:

  •  inginer specialist coordonator organizare șantier și infrastructură din cadrul Departamentului Inginerie – Direcția Management Proiect. Se solicită experiență de minim 8 ani în poziții de inginer pentru activități de construcții montaj în șantier, serviciu tehnic, urmărire lucrări legate de construcții, etc.
  • inginer principal din cadrul Serviciului Control Proiect – Departament Management Proiect, cu experiență profesională relevantă de minimum 5 ani în domeniul tehnic – științe inginerești sau de management de proiect. Se mai cere experiență anterioară în proiecte de energie (preferabil nuclear, oil & gas, power generation), infrastructură majoră sau proiecte EPC/EPCM.
  • inginer specialist planner din cadrul Serviciului Control Proiect – Departament Management Proiect. Se cere experiență profesională relevantă de minimum 8 ani în domeniul tehnic – științe inginerești sau de management de proiect, din care cel putin 5 ani (cumulat) în planificarea și/sau urmărirea de grafice pentru contracte complexe (preferabil în domeniile nuclear, oil & gas, power generation, infrastructură majoră sau proiecte EPC/EPCM);
  • Inginer specialist profil mecanic din cadrul Serviciului Suport Tehnic Platformă – Departament Inginerie – Direcția Management Proiect. Cerințe experiență: minim 8 ani în pozitii de inginer profil mecanic pentru industria energetică, petrochimică/chimică, construcții de mașini, utilaje tehnologice, în activități de proiectare, consultanță tehnică, montaj, etc.;
  • inginer principal din cadrul Serviciului Management Activități Interne – Departament Management Proiect. Experiență profesională relevantă de minimum 5 ani în domeniul tehnic – științe inginerești sau de management de proiect și experiență anterioară în proiecte de energie, infrastructurp majoră sau proiecte EPC/EPCM;
  • inginer specialist din cadrul Serviciului Control Proiect – Departament Management Proiect. Experiență profesională relevantă de minimum 8 ani în domeniul tehnic – științe inginerești sau de management de proiect, din care cel putin 5 ani in administrarea contractelor complexe;
  • inginer specialist profil mecanic din cadrul Departamentului Inginerie – Direcția Management Proiect. Experiență de minim 8 ani în pozitii de inginer mecanic pentru industria energetică, petrochimică, Oil&Gas, construcții de mașini, utilaj tehnologic, procese de transfer termic, în activități de proiectare, consultanță tehnică, fabricație, montaj, punere în funcțiune, etc.

Societatea EnergoNuclear S.A. are ca obiectiv construcția, punerea în funcțiune și operarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, având tehnologie tip CANDU. În prezent, SN Nuclearelectrica S.A. deține 100% din acțiunile EnergoNuclear.

