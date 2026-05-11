Anevrism de aortă abdominală de dimensiuni critice

Pacientul, un bărbat de 78 de ani, cu multiple afecțiuni cardiovasculare și neurologice, a ajuns la spital acuzând dureri abdominale acute.

Medicii din Timișoara au confirmat un diagnostic sever, cu risc iminent de ruptură.

„Investigațiile imagistice au confirmat un anevrism de dimensiuni critice, cu indicație de intervenție endovasculară de urgență. La aceste dimensiuni, riscul de ruptură aortică și deces este extrem de ridicat”, au precizat reprezentanții spitalului.

Dimensiunea anevrismului a fost de aproximativ 11,2 × 8,5 cm, ceea ce a impus o intervenție rapidă.

A fost pentru prima dată când în secția clinică Chirurgie Vasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara a fost realizată intervenția EVAR (Endovascular Aortic Repair).

Ce este procedura EVAR

Tehnica EVAR (Endovascular Aortic Repair) presupune tratarea anevrismului prin plasarea unei endoproteze vasculare, fără chirurgie clasică deschisă.

„Tehnica EVAR (Endovascular Aortic Repair) constă în excluderea anevrismului aortic prin plasarea unei endoproteze vasculare (stent-graft) pe cale endovasculară, fără incizie chirurgicală clasică abdominală”.

Comparativ cu intervențiile clasice, metoda este mai puțin invazivă și permite recuperarea mai rapidă.

Potrivit medicilor, EVAR aduce beneficii importante mai ales pacienților vârstnici:

„Față de chirurgia deschisă, EVAR oferă:

  • traumă chirurgicală semnificativ redusă
  • timp de recuperare mult mai scurt
  • risc perioperator mai mic, în special la pacienții vârstnici cu comorbidități”.

Concret, faţă de chirurgia deschisă, la EVAR timpul de recuperare este mult mai scurt, iar riscul perioperator este mai mic, în special la pacienţii vârstnici cu comorbidităţi.

Succesul operației a fost posibil datorită colaborării dintre echipele de Chirurgie Vasculară, ATI și Bloc Operator.

Reprezentanții spitalului au subliniat că rezultatul confirmă „o direcție clară de dezvoltare” a instituției în zona procedurilor minim invazive.

EVAR, disponibil în sistem public, decontat prin CJAS

Un aspect important pentru pacienți este accesibilitatea procedurii.

Unitatea medicală precizează că intervenția este disponibilă în sistemul public: „Procedura este disponibilă în sistemul public de sănătate și decontată prin CJAS, oferind acces la terapii minim invazive avansate, inclusiv în situații de urgență majoră, fără costuri suplimentare pentru pacient”.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara marchează astfel o premieră în chirurgia vasculară de urgență, confirmând extinderea capacității de tratament pentru cazuri critice.

„Felicitări întregii echipe” au transmis reprezentanții spitalului, subliniind rolul colaborării medicale în salvarea pacientului.

„Fiecare gest de profesionalism, fiecare tură de gardă și fiecare moment de dedicare contează în egală măsură. Medicina de performanță nu se termină în sala de operație – ea continuă la patul bolnavului, zi și noapte, până la însănătoșire”.

