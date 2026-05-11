În deschiderea partidei, a fost marcată „Ziua Europei”. Barcelona a devenit oficial campioana Spaniei după ce s-a impus cu 2-0 în fața marii rivale Real Madrid, adjudecându-și trofeul cu numărul 29 din palmares.

Dincolo de spectacolul din teren, atenția a fost atrasă de o prezență importantă în zona VIP: românca Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.

Aceasta a urmărit partida de lângă președintele Barcelonei, Joan Laporta, într-o lojă oficială în care au fost prezenți și alți lideri politici și personalități internaționale.

„Sportul înseamnă incluziune, valori comune, efort colectiv și aspirații pentru succes. Din multe puncte de vedere, sportul înseamnă Europa. În această seară, Ziua Europei a fost marcată și la unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale continentului nostru: El Clasico – FC Barcelona vs Real Madrid. Un eveniment urmărit de 650 de milioane de oameni de pe tot globul”, a scris Roxana Mînzatu pe Facebook.

Evenimentul a fost prezidat de Joan Laporta și Rafa Yuste, iar loja VIP a devenit un adevărat punct de întâlnire al elitelor politice și culturale. Printre cei prezenți s-au aflat Salvador Illa, președintele Guvernului Cataloniei, și Jaume Collboni, primarul Barcelonei.

„Alături de Joan Laporta, președintele FC Barcelona, de reprezentanți ai autorităților spaniole și catalane, de oficiali ai La Liga și ai Real Madrid, am marcat atât Ziua Europei, cât și cei 40 de ani de la aderarea Spaniei la Uniunea Europeană” , a precizat Roxana Mînzatu.

De asemenea, a adăugat, pe Instagram: „Vă mulțumesc că m-ați găzduit și că ați promovat valorile europene prin sport într-o zi atât de importantă. Acesta este mai mult decât un meci: este emoție, identitate, pasiune și unitate globală. Haideți să continuăm să construim o Europă mai puternică, mai unită și mai socială”.

Roxana Mînzatu, originară din Brașov și vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a fost surprinsă în apropierea conducerii clubului catalan, împărțind spațiul VIP cu artiști și sportivi internaționali.

În aceeași zonă s-au aflat vedete precum Olivia Rodrigo și Nathy Peluso, dar și sportivi ca Olivia Smart și Tim Dieck.

„Personal, sunt mai convinsă ca oricând de puterea sportului de a aduce oamenii împreună și de a crea oportunități reale pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele”, a mai scris oficialul european, pe rețelele de socializare.

