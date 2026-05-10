Rami Malek – Cartier Crash Platinum, 1992

Rami Malek a purtat unul dintre cele mai potrivite ceasuri pentru tema Met Gala: un Cartier Crash din platină, din 1992. Referința exactă a piesei nu a fost comunicată public, dar modelul este identificat ca un Crash vintage din platină, una dintre cele mai dorite variante Cartier.

Prețul este greu de fixat, pentru că vorbim despre vintage rar, nu despre un model de catalog. O estimare realistă pentru un Crash din platină din această zonă este de sute de mii de dolari, iar contextul pieței spune totul: un Cartier Crash rar s-a vândut recent aproape de pragul de 2 milioane de dolari.

Dwayne Johnson – Jacob & Co. Billionaire III

Dwayne „The Rock” Johnson a venit cu probabil cel mai strigător ceas al serii: Jacob & Co. Billionaire III, un ceas acoperit aproape complet în diamante. Referința comercială exactă nu este comunicată în mod uzual ca la brandurile tradiționale, dar modelul este Billionaire III White Diamonds.

Prețul: 3,3 milioane de dolari. Ceasul are 714 diamante albe, cu un total de 129,61 carate.

Detaliul care prinde este simplu: ceasul nu încearcă să fie discret. Este aproape o bijuterie purtată ca armură. Pe oricine altcineva ar fi putut părea absurd, dar pe Dwayne Johnson proporțiile au sens.

Jay-Z – Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300G

Jay Z cu Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300G. Foto: Gettyimages

Jay-Z a purtat unul dintre cele mai complicate și mai rare ceasuri moderne: Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300G, în aur alb. Prețul de retail a fost de aproximativ 2,2 milioane de dolari, dar pe piața secundară astfel de piese pot valora mult mai mult, în funcție de configurație și proveniență.

Ceasul are 20 de complicații, carcasă reversibilă, minute repeater, calendar perpetuu, alarmă și mai multe funcții sonore. Pe scurt, este genul de Patek pe care nu îl porți pentru că „arată bine”, ci pentru că este o demonstrație extremă de ceasornicărie.

Bad Bunny – Cartier Cloche, 1996

Bad Bunny a mers pe o alegere mult mai subtilă, dar extrem de cool: Cartier Cloche vintage din 1996. Referința exactă nu a fost comunicată public, însă Hypebeast notează că piesa face parte dintr-o lansare limitată din 1996, de doar 200 de exemplare.

„Cloche” înseamnă „clopot” în franceză, iar ceasul are o carcasă înclinată care poate fi citită mai ușor când mâna este poziționată într-un anumit fel sau când ceasul este pus pe masă ca un mic ceas de birou.

Serena Williams – Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Openworked Ref. 26685XT.OO.1320XT.01

Serena Williams a purtat un Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Openworked, referința 26685XT.OO.1320XT.01, un model de 41 mm realizat din titan și Bulk Metallic Glass, un aliaj pe bază de paladiu folosit aici pentru bezel, spatele carcasei și anumite zale ale brățării. Prețul oficial este „la cerere”, dar surse din piață indică o zonă de aproximativ 180.000 CHF, adică peste 180.000 de euro.

Partea spectaculoasă este că nu vorbim doar despre un Royal Oak scump, ci despre un calendar perpetuu scheletat, adică un ceas care știe automat lunile de 30 și 31 de zile, anii bisecți și fazele lunii. Mecanismul Calibre 7139 are 420 de componente și este atât de subțire încât măsoară doar 4,1 mm grosime, iar cadranul deschis lasă la vedere mare parte din arhitectura mecanică. Pentru publicul larg, explicația simplă este asta: Serena nu a purtat doar o bijuterie de covor roșu, ci unul dintre cele mai tehnice și greu de obținut Royal Oak-uri moderne.

Russell Westbrook – Rolex Cosmograph Daytona „Rainbow” Ref. 126598RBOW

Russell Westbrook a ales una dintre cele mai recognoscibile piese moderne Rolex: Rolex Cosmograph Daytona „Rainbow”, identificat de surse de watch spotting ca Ref. 126598RBOW, în aur galben. GQ a notat apariția sa cu Daytona „Rainbow”, iar alte surse specializate au indicat referința 126598RBOW.

Prețul oficial este estimat în jurul a 60.000 de dolari, dar acesta este un Rolex off-catalog, iar prețul real de piață poate ajunge mult mai sus. Modelele Rainbow Daytona pot ajunge, în funcție de versiune și cerere, spre 400.000–500.000 de dolari pe piața secundară.

Detaliul ușor de înțeles: bezelul este făcut din safire colorate, așezate în gradient, ca un curcubeu. Este un ceas care arată spectaculos chiar și pentru cine nu știe nimic despre Rolex.

Tyriq Withers – Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds „Or Deco Cocktail”

Tyriq Withers a purtat un ceas lansat practic odată cu apariția lui pe covorul roșu: Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds „Or Deco Cocktail”, în aur alb, cu două rânduri de smaralde. Modelul face parte dintr-o serie nouă Reverso prezentată la Met Gala, iar sursele specializate notează că fiecare variantă este limitată la 30 de exemplare.

Referința exactă pentru varianta cu smaralde nu a fost comunicată clar în sursele publice disponibile la momentul redactării. Ca reper de preț, versiunea în aur roz a aceleiași familii Or Deco Cocktail, Ref. Q713216J, este listată de Jaeger-LeCoultre la aproximativ 44.400 de euro, iar varianta în aur alb cu pietre prețioase este în aceeași zonă de haute horlogerie, probabil mai sus în funcție de configurație.

Connor Storrie – Omega Constellation Observatory Ref. 140.50.39.21.99.001

Connor Storrie a purtat unul dintre cele mai interesante modele noi Omega: Constellation Observatory Ref. 140.50.39.21.99.001, în Moonshine Gold, pe brățară din același material. Prețul este de 59.100 de dolari, respectiv aproximativ 58.200 de euro în Europa.

Ceasul are 39,4 mm, cadran de tip „pie-pan” și este primul Omega Master Chronometer cu doar două indicatoare, adică ore și minute, fără secundar. Detaliul interesant este că arată vintage, dar este complet modern tehnic.

