La Campusul Agronomie Herăstrău, primăvara nu doar că a înflorit, e în plină „explozie”. Alee după alee, culoare lângă culoare, sute de oameni s-au înghesuit în ultimele zile printre standuri.

Nu neapărat pentru florile deja deschise, ci pentru promisiunea lor: copaci încă firavi care vor rodi cireșe dulci, căpșuni parfumate, piersici zemoase sau caise aurii.

„Am luat un cireș și un piersic, pentru nepoți”

Ajunsă la cea de-a 22-a ediție, „Zilele Horticulturii Bucureștene” s-au transformat într-o adevărată sărbătoare a simțurilor.

Peste 120 de producători și expozanți au adus aici nu doar plante, ci răbdare și pasiune. Vizitatorii au avut de ales dintr-o lume întreagă: de la flori ornamentale și ghivece cochete, până la material săditor rar și soiuri de viță de vie greu de găsit în altă parte.

Imagine de la evenimentul „Zilele Horticulturii Bucureștene”, organizat la Campusul Agronomie Herăstrău. Foto: LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 55

Dar adevăratele vedete nu au fost florile, ci pomii pe care oamenii i-au ales cu grijă, i-au pipăit, i-au întors pe toate părțile, de parcă încercau să ghicească în ei gustul verilor ce vor veni.

„Am luat un cireș și un piersic. Nu pentru mine, pentru nepoți. Vreau să aibă și ei în curte ce aveam eu la bunici”, spune un bărbat trecut de 60 de ani, cu răsadurile atent legate.

„Am acasă 75 de trandafiri. Îi știu pe fiecare”

„Eu m-am oprit la viță de vie. Am ales Tămâioasă românească și Fetească neagră. Dacă se prind, la toamnă fac primul must”, râde un veteran, cu mai mulți puieți în brațe pe care-i duce „lângă București, aici la Chitila”.

„Nu plecam fără ceva. Am găsit un smochin mov și un lămâi Meyer. Poate nu-s pentru clima noastră perfect, dar încerc. Grădinăritul e și curaj”, spune o femeie care își ține ghivecele ca pe niște trofee.

Printre cumpărători, o doamnă atrăgea atenția povestind cu un zâmbet larg: „Am acasă 75 de trandafiri. Îi știu pe fiecare. Azi am mai luat câțiva… Dacă nu mă pot abține. E colecția mea de suflet”.

Prețuri mici, direct de la producători

Și aproape nimeni nu a plecat cu mâna goală. Unii au ales un cactus mic, alții un ghiveci cu flori de sezon, dar cei mai mulți au plecat cu câte un copăcel. O investiție în răbdare și bucurie.

Prețurile au fost, pentru mulți, un argument în plus: Dalia pitică s-a vândut cu 15 lei, crăițele cu 4 lei, mușcata trandafir cu 25, iar crinul cu 7 lei firul.

Ghivecele mici au variat între 15 și 30 de lei, în timp ce puieții de viță de vie, vedetele târgului, au avut un preț de 25 de lei. Soiurile au atras ca un magnet: Căpșunică, Crimson roșu, Coarnă neagră, Saperavi sau Suruceni.

Interes mare pentru citrice și plante exotice

Pentru cei mai îndrăzneți, oferta a mers mai departe: citricele Kumquat, lămâi Meyer, Yuzu (aroma sa intensă, asemănătoare cu un amestec de lămâie, grapefruit și mandarină) rezistent la ger sau spectaculoasa „Mâna lui Buddha” (o lămâie care este mai mult cunoscută sub numele de fructul cu degete), toate s-au vândut cu aproximativ 160 de lei.

Smochinul mov a fost 70 de lei, iar plantele exotice precum fisticul Kerman, măslinul Arbequina sau „Banana Nordului” Sunflower au stârnit curiozitate și entuziasm printre pasionați și cunoscători.

Printre sute de ghivece și răsaduri, cumpărătorii au descoperit și soiuri clasice, dar apreciate: castan comestibil, cireș amar, măr Fuji, păr Sanguinole, vișin Crișana sau piersic Redhaven. Toate pregătite să-și găsească loc în grădini.

„Asta e cea mai frumoasă legătură dintre oameni și pământ! Fiecare copăcel plecat din campus spune o poveste”, punctează un vânzător fericit că lumea îi ajută și pe producătorii locali.

Asta e concluzia, că nu au fost doar un târg, ci o incursiune spectaculoasă în lumea florilor și arbuștilor de tot felul. Pentru pasionați sau pentru orice om de rând.

