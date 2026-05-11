Lani, lovită în apropierea capului

Un turist de 37 de ani din Seattle a declanșat un val de furie în mediul online și în rândul localnicilor din Hawaii după ce a fost filmat aruncând cu pietre mari într-o focă-călugăr hawaiană, specie aflată pe cale de dispariție, potrivit The Sun.

În timp ce martorii îl certau, bărbatul s-a lăudat cu averea sa, strigând: „Nu-mi pasă, sunt bogat, amendează-mă!”.

Ulterior, el a devenit agresiv și cu persoanele de pe plajă. Animalul, identificat de localnici drept „Lani”, a fost lovit în apropierea capului. Lani are un sistem de urmărire și este cunoscută de comunitate de aproximativ șapte ani. Autoritățile federale (NOAA) au deschis o anchetă, iar bărbatul riscă închisoarea și amenzi uriașe.

Bărbatul a fost surprins în timp ce arunca pietre într-o focă-călugăr, una dintre cele mai rare specii de mamifere marine din lume.

Incidentul a avut loc pe o plajă din Lahaina. Kaylee Schnitzer, o localnică de 18 ani care a filmat scena, a declarat că piatra aruncată era „de mărimea unei nuci de cocos”. După ce a lovit animalul, acesta a tresărit vizibil și s-a retras în apă, speriat și posibil rănit.

Turistul a fost confruntat de un localnic

Aroganța bărbatului nu a rămas fără replică. Un alt clip video, devenit viral pe rețelele de socializare, arată momentul în care un localnic, exasperat de atitudinea turistului, decide să „împartă dreptate”. Acesta l-a abordat fizic pe agresor, lovindu-l în timp ce martorii strigau că „a primit ceea ce merita”.

Localnicii din Hawaii consideră animalele marine ca fiind sacre și protejarea lor este o chestiune de onoare și lege.

„Ca mulți alți membri ai comunității noastre, am fost șocată de ce s-a întâmplat. Lani nu este doar o focă pentru noi; face parte din oceanul nostru, Ohana din Lahaina. Mulți dintre locuitori o cunosc, o veghează și țin profund la ea”, a spus o localnică.

Consecințe severe: amenzi de 50.000 de dolari și închisoare

Deși turistul crede că banii pot rezolva orice, legea federală din SUA este extrem de strictă când vine vorba de speciile pe cale de dispariție. Foca monah hawaiană este protejată prin Endangered Species Act și Marine Mammal Protection Act.

Primarul din Maui a reacționat dur, declarând că astfel de turiști nu sunt bineveniți pe insulă. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a confirmat că ancheta este în desfășurare și că identitatea bărbatului a fost stabilită.

În prezent, în întreaga lume mai există doar aproximativ 1.600 de exemplare de focă monah hawaiană, făcând din acest atac nu doar un act de cruzime, ci o crimă gravă împotriva biodiversității.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE