22,20 euro l-au trimis după gratii

Faptul că găsești un card bancar pe jos în timp ce ești la o petrecere nu îți dă dreptul să îl folosești. Aceasta este lecția pe care a trebuit să o învețe un bărbat condamnat de Tribunalului Provincial din Navarra la șase luni de închisoare pentru comiterea unei infracțiuni de înșelăciune, după ce, pe 19 iulie 2023, a folosit un card bancar care nu îi aparținea într-un bar din Pamplona, relatează Noticias de Navarra.

Inculpatul a achitat deja suma utilizată în acea noapte, însă va trebui să plătească și cheltuielile de judecată cauzate de această infracțiune.

Potrivit instanței, pe 19 iulie 2023, în jurul orei 23:50, un bărbat cu antecedente penale se afla într-un local din capitala Navarrei și a achitat două consumații de 12,20 euro și 10,00 euro – în total, 22,20 euro – cu un card emis de entitatea bancară Imagin, care fusese pierdut în aceeași după-amiază de către o femeie.

Cum s-a apărat bărbatul

Acuzatul a susținut în apărarea sa că nu știa că acel card aparține altei persoane, invocând faptul că a consumat alcool și că a acționat într-o stare de confuzie, într-un mediu relaxat.

Cu toate acestea, instanța respinge toate aceste argumente, subliniind că, inițial, bărbatul a negat faptele în fața Poliției, „un comportament care indică o conștiință clară a ilegalității faptei, incompatibilă cu susținerea ulterioară privind necunoașterea sau eroarea”, precizează magistrații.

„A vrut să îl folosească”, susține instanța

În acest fel, acuzatul știa că acel card «nu era pe numele său și a vrut să îl folosească pentru a obține un beneficiu propriu».

De asemenea, tribunalul subliniază că este incompatibil cu logica și experiența comună să susții că cineva poartă asupra sa un card bancar străin, îl folosește de două ori consecutiv în același local și nu știe că nu îi aparține. Utilizarea repetată, se arată în hotărâre, exclude prin ea însăși orice ipoteză de utilizare accidentală sau din eroare.

În ceea ce privește circumstanța atenuantă a consumului de alcool – apărarea susținând că inculpatul a acționat într-o stare de confuzie, deoarece consumase alcool și se afla într-un mediu relaxat – tribunalul o respinge, subliniind că aceasta a fost invocată în mod generic și fără dovezi suficiente.

Prin urmare, consumul de alcool nu elimină și nici nu diminuează capacitatea de înțelegere a acuzatului până la punctul de a genera „o eroare de neînlăturat”.

