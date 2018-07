„Nu am crezut niciodată că pot arăta aşa. Mi-a fost frică să mă uit în oglindă, am spus: Doamne, nu sunt eu asta. Totul doare, dar am oameni lângă mine care mă ajută. Operaţia de stomac a fost mai uşoară, acum trebuie să stau pe spate, acum nu pot să mă mai mişc dreapta, stânga, mă ţine, dar când mă văd în oglindă zic că merită tot efortul. Nu am putut să merg la biserică, nu pot să merg, dar a venit preotul acasă… Doctorul mi-a spus că o să arăt ca în liceu. Trei luni am negociat cu mine. Am făcut trei operaţii în una: spate, burtă şi blefaroplastie. Mai vreau sânii şi coapsele, unii spun că am am un nas urât, eu nu cred, dar dacă e nevoie îl operez şi pe ăsta.” a declarat Ozana Baranacea la „Acces Direct”.

