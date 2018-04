Primele imagini de la botezul nepoatei Deliei. Micuța Jessica a fost creștinată diminică, 15 aprilie, la o biserică din zona Dorobanți din Capitală. Oana Matache și soțul ei au fost extrem de emoționați în cea mai importantă zi din viața lor.

Duminica aceasta, Oana Matache și soțul ei și-au botezat fetița, pe Jessica. Alături de cei doi au cele mai importante persoane din viața lor. Oana Matache și soțul ei au ajuns la biserică însoțiți de Delia și Răzvan, care sunt și nașii acestora. “Este foarte bine. Suntem nerăbdători să terminăm repede, că ne așteaptă preotul. Este foarte bine”, a spus Oana Matache care își ținea micuța în brațe. Jessica a purtat o rochiță albă, în timp ce mama ei a strălucit într-o rochie lungă si decoltată ce i-a pus în valoare silueta perfectă.

Zilele trecute, Oana Matache a dat mai multe detalii despre petrecerea de botez ce va avea loc la un restaurant de lux din Capitală.

FOTO: Dumitru Angelescu

“ Nu suntem noi în lumina reflectoarelor, ci Jessi. Cu organizarea suntem cam varză, eu şi Răzvan. Am reuşit să duc totul la capăt, dar aşa, cu greu. M-au stresat mama şi mama lui Răzvan. Eu trebuie să le mulţumesc lor că au stat cu băţul pe mine, eu mă lăsam aşa în voia întâmplării. Imaginează-ţi-o pe naşa Delia care aleargă de la concert la concert, de la emisiuni, că stă ea să meargă în oraş să cumpere lumânări şi nu mai ştiu ce. Am nişte naşi super minunaţi, dar chestiile astea cu umblat de colo colo eu a trebuit să le fac. Va fi ceva mai mic decât nunta. Noi am vrut să facem o masă la restaurant dar a ieşit aşa, nuntă.Nu ţinem băiţa de a doua zi, naşii sunt plecaţi. Asta a fost singura lor duminică liberă”, a spus Oana Matache.

