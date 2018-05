Monica Pop și Carmen Harra au povestit pentru Antena Stars, de la ce a pornit scandalul și de ce și-au aruncat cuvinte grele.

“Eu aveam o urgenţă, venisem din America, după 27 de ore de zbor mi s-a făcut o inflamaţie la ochi. Eu n-am cum să o contactez din America, eu l-am rugat pe Emanuel să îmi găsească pe cineva să mă vadă la ochi, pentru că mă deranjează ochiul. Emanuel a zis că ,,Am găsit cel mai bun doctor de ochi”. Noi am ajuns cam cu 28 de minute mai târziu, fiindcă ploua torenţial, iar eu, cel puţin, nu am putut să ies din casă. Eu am venit să plătesc pentru o consultaţie, ea ştia de consultaţie, eu am întârziat. Dacă ea nu voia să mă vadă putea să-mi spună civilizat: ,,Doamnă, aţi întârziat, nu pot să vă mai văd”. Am constatat că dânsa e o femeie extraordinară, mi s-a spus că e un doctor remarcabil şi m-am dus cu tot sufletul la dânsa. Mi-a spus că nu vrea să mă vadă. Am zis: ,,Ok, am întârziat, s-a întâmplat”, a spus Carmen Harra pentru Antena Stars.

“Am plecat de acolo şi Emanuel a pus pe Facebook că noi am avut o situaţie jenantă acolo la spital, în sensul că pur şi simplu am fost ignoraţi. Nu ajungem bine la studio şi sună şi începe şi urlă la mine toate insultele:,,Tu eşti nimeni! Du-te dracului!”. Pe cuvântul meu, am şase martori. Am şase martori:,,Tu eşti nimeni! Să te duci la dracu cu ghicitorile tale! Ghicitoare nenorocită, mi-ai dat în bobi”. I-am spus ,,Staţi doamnă, dar cum îmi vorbiţi aşa, dumneata eşti un doctor, eşti un profesor universitar”. Urla într-un hal… lumea de la studio… erau şase oameni în jurul meu… am început să tremur pentru că acesta este un abuz. Tu, ca medic, ridici tonul la un om care a avut o problemă medicală şi a venit să se consulte? Păi tu nu meriţi nici să mai fii cadru medical, dacă ai aşa comportament. Eu am o problemă la ochi, tu ai o problemă la cap. Doamna asta m-a pus pe jar, m-a redus la zero, m-a insultat în tot ce i-a venit ei la gură, m-a făcut troacă de porci”, a spus Carmen Harra.

Pe de altă parte, medicul Monica Pop și-a spus părerea cu privire la conflict. “Miercuri după-amiază, mi-a dat mesaj un domn şi zis că este managerul doamei Carmen Harra şi a zis că vrea o consultaţie. I-am zis ,, Veniţi mâine pe la 12:30.” Deja nu era ok, că mi-a dat telefon managerul. Eu ori de câte ori am avut nevoie de un om, am dat eu telefon personal şi am vorbit eu. A doua zi n-a venit la 12:30. N-a venit nici la 13. La 13 şi 15 a sunat domnul respectiv, a zis că e managerul doamnei Harra şi că aceasta nu a putut ajunge pentru că a plouat. I-am zis ,,Nu puteaţi avea respectul să îmi daţi un mesaj că nu puteţi veni?”, a spus Monica Pop. Recent, Carmen Harra a declarat că își dorește să devină din nou mamă.

