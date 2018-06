Alina de la Exatlon a fost înșelată de iubitul ei și povestește totul fără nicio reținere. Mai mult, aceasta a vorbit și despre plecarea în Cipru.

“Plecarea in Cipru a fost o chestie de moment initial. Eu am terminat dreptul si am vrut sa intru in barou, dar nu am luat examenul, asa ca mi-am luat o pauza. Nu am spus nimanui ca plec. Mi-am facut bagajele si am plecat. Aveam o verisoara care locuia in Cipru si am mers la ea.

Initial am vrut sa stau doar 2 luni de zile, dar cand am ajuns in Cipru si am vazut cat de libera sunt mi-am dat seama ca nu vreau sa ma intorc in Romania.Doua luni mai tarziu a venit mama dupa mine cu fratele meu. Le-am spus ca un an doi vreau sa am grija singura de mine, povestește Alina la Wowbiz.

“Eu am fost cu iubitul meu 6 ani, dar m-a inselat foarte mult in primii 2 ani. Si i-am facut o promisiune. Dragul meu, m-ai inselat nu o data, de doua ori, l-am si prins, insa eu iti promit ca va veni acea zi cand iti vei dori sa iti petreci viata alaturi demine, iar eu te voi parasi. Cand baiatul meu s-a facut cuminte si era hotarat sa ne petrecem viata impreuna, dupa aproape 6 ani, i-am spus ca a venit acea clipa in care iti vei aminti promisiunea pe care ti-am facut-o.

Un barbat sau o femeie care insala nu sunt fericiti si cauta fericirea in foarte multe persoane.”, a mai spus ea”, mai spune ea.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV/ Valentina Pelinel și Patrick Borcea fac afaceri împreună. “Nimic nu se întâmplă fără știrea lui Cristi!”