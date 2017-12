Simona Gherghe, în platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp îniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci când și-a făcut apariția alături de colega ei, Mirela Vaida.

Simona Gherghe și Mirela Vaida au apărut îmbrăcate în straie românești și au sărbătorit împreună 1 Decembrie, în platoul emisiunii de la Antena 1.

Simona Gherghe și Mirela Vaida sunt prietene de multă vreme



Recent, Mirela Vaida a anunțat în direct la tv, că în curând, Simona Gherghe se va întoarce la cârma Acces Direct. „Credeţi-mă cu toată sinceritatea de care pot da dovadă. Mi-aş fi dori să cred că pot fi făcături astfel de subiecte. Din păcate, ele există în realitate. Eu care am venit la emisiunea asta de ceva timp şi care plec într-o lună nu am de ce să vă mint”, a spus Mirela Vaida. Simona Gherghe s-a retras din emisiune în primăvara acestui an, iar acum este pregătită să revină pe micile ecrane.

