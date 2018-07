Soţia lui Vlad Miriţă, infectată cu stafilococul auriu

Speriată de simptomele asemănătoare unei alergii puternice, Maria Natură a cerut ajutorul mediclor. Acum soția artistului se simte mai bine.

„Viaţa noastră s-a schimbat brusc după ce a venit pe lume copilul. Cei de la clinică au fost ok. M-au acceptat în sala de naşteri şi am putut să stau cu ea în salon, dar până la urmă am plecat acasă cu această infecţie şi nu a mai fost ok. E regretabil că s-a întâmplat lucrul ăsta. Trecând prin asta, am mai auzit tot felul de poveşti. Noi am crezut că este o alergie, dar făcând investigaţii am aflat de fapt ce se ascundea în spatele ei”, a povestit Vlad Miriţă la emisiunea „Răi, da’ buni”, prezentată de Mihai Morar de la Antena Stars. Vlad Miriță a devenit tată, la sfârșitul lunii ianuarie, anul acesta. De atunci, viața lui și a Mariei s-a schimbat total.

