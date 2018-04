Ștefan Bănică Jr. a fost operat de apendicită, iar acum se află sub supravegherea medicală. Artistul a ajuns la începutul acestei săptămâni, la Spitalul Floreasca din Capitală, cu dureri mari abdominale.

Ştefan Bănică jr a postat pe contul de socializare un mesaj, în care le explică tuturor ce s-a întâmplat și cum se simte acum.

“Pentru ca au circulat in ultimele ore multe informatii referitoare la starea mea de sanatate si pentru ca am fost coplesit de multimea de mesaje primite, tin sa precizez faptul ca in acest moment ma simt bine. A fost vorba despre o interventie chirurgicala uzuala pentru o apendicita. Le multumesc medicilor si asistentilor de la Spitalul de Urgenta Floreasca, care au avut si au in continuare grija de mine si tuturor celor care mi-au transmis un gand bun. Multa sanatate tuturor si sa ne revedem cu bine!”, a fost mesajul lui Bănică.



