În ultima vreme, Cleopatra Stratan a reîntrat în atenția publicului, fiind în plina promovare cu cea mai recentă piesă, „Te las cu inima”, așa că primește invitații la tot felul de petreceri. Cleopatra nu vine niciodată singură la evenimente, ci doar alături de Pavel Stratan.

„Încă este devreme să o las singură, nu are 18 ani și o să-i mai fiu prin preajmă”, ne-a spus Pavel, completând că și atunci când va veni vremea să o lase mai liberă, va avea grijă să-i cunoască foarte bine pe cei din anturaj.

„Ea oricum nu este singură, nu o să iasă singură niciodată. O să fie înconjurată de prieteni, tot în care eu o să am încredere, de colegi. Nu cred că o să am vreodată vreo problemă. Nu contează dacă are 17-18 ani, 19 ani, dacă copilul e rău, poate și la 19 ani să facă prostii. Dar Cleopatra cred că niciodată nu o să facă, o să fie fetiță la locul ei, cum și este, modestă și cuminte”.

Obișnuită cu Pavel mereu alături de ea, Cleopatra nu are nici cea mai mică problemă cu faptul că tatăl nu o scapă niciun pic din ochi. „Sunt de acord, bineînțeles, pentru că este tatăl meu și întotdeauna mi-a fost în spate și întotdeauna o să-mi fie și o să mă încurajeze”.

Cleopatra Stratan este în continuare sub stricta supravegherea tatălui, Pavel Stratan

Mai mult, se pare că în viitorul apropiat vor fi prezenți la evenimente tot în aceeași formulă, tată-fiică, deoarece au în plan să scoată un proiect numit simplu „familia Stratan”. „Vrem să scoatem ceva cu familia, așa ca un complex, familia Stratan și de asemenea m-am gândit la un featuring cu cei de la Famous, care mi-au și făcut piesa. Mă gândesc să fac ceva pe literatură, pentru că îmi place să scriu. Vreau să public niște romane, o trilogie și de ce nu, un volum de versuri. Deci suntem pregătiți așa, din forță, cu rezerve multe”, ne-a povestit Cleopatra, declarându-ne că din acest proiect nu va face parte și mama ei, femeia preferând să fie în backstage, așa cum este de 12 ani.

„Mama mea rămâne în spate, în backstage. Ea nu este pe planul ăsta artistic, dar ne veți vedea pe noi, familia Stratan trio. Un trio, pot să zic, instrumental acustic, pentru că tati va cânta la chitară, eu la pian și Cezar (fratele mai mic al Cleopatrei) la tobe. Deci suntem așa ca instrumentiști. O să avem rol și de instrumentiști și de soliști într-o trupă în care vom lansa câteva piese, o să fie ceva foarte funny”, a completat adolescenta care, se pregătește să treacă de la solistă la statutul de compozitoare.

„De mult scriu piese, dar le am așa ca manuscris într-o parte, dar sunt sigură că o să le lansez într-o bună zi. Le-am cititi colegilor, prietenilor, amicilor mei, familiei, dar primii care ascultă compozițiile mele, fie că e vers, fie că e piesă, că e poveste, orice scriu, orice gândesc, sunt mami și tati”.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

