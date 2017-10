Nicole Cherry a trecut de emoțiile examenului de Bacalaureat și de admiterea la facultate, așa că s-a relaxat toată vacanța. Din păcate vara a trecut prea repede, iar Nicole Cherry a ratat prima ei zi de facultate.

Deși a jonglat între liceu, studio și concerte, Nicole Cherry a făcut față cu brio BAC-ului și admiterii la facultate, iar acum este studentă cu acte în regulă. Totuși, e va merge la cursuri tot cu tatăl ei cu mașina, căci nu a reușit nici până acum să obțină carnetul de șoferi. „N-am dat de carnet. Am luat BAC-ul în schimb. Cu brio. Urmează să dau și de carnet, dar am vrut să le iau așa pe rând și să fie totul bine”, ne-a declarat Nicole, completând că acum se va focus ape cursurile de la facultate. „Abia acum începe și la mine nebunia cu facultatea, să vedem. Sunt sigură că o să fie bine. Sinceră să fiu nu am prins prima zi de școală pentru că m-a apucat tocmai atunci răceala asta, dar am zis că nu o fi atât de grav dacă nu ajung în prima zi. Sunt student la Universitatea Hyperion, tot pe partea asta de muzică”.

Nicole Cherry a ratat prima zi de facultate, dar promite să meargă la cursuri

Deși a ratat prima întâlnire cu colegii, Nicole speră să recupereze în viitorul apropiat, când promite să își facă timp să meargă la cursuri. „Îmi fact imp să ajung și pe la facultate. Așa cum am trecut și de liceu, așa o să-mi fact imp și pentru facultate. La liceu a fost mai greu, că trebuie să fi prezent la ore, la facultate e un pic mai ușor”, ne-a declarant cântăreața.

