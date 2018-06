Deși a câștigat primul premiu chiar în anul în care și-a făcut debutul, pe când avea doar 14 ani, „Best Breakthrough Artist”, Nicole speră la cel mai mare premiu pe care-l poate lua un artist internațional, premiul Grammy. Artista este extrem de optimistă, dar mai ales răbdătoare, susținând că, va reuși la un moment dat să atingă și acest nivel.

„Eu aștept premiul Grammy. Nu degeaba zic mereu că trebuie să-l iau. Totul la mine a fost planificat. Chiar și numele când l-am ales, l-am ales cumva să fie internațional și să fie clar pentru Grammy (n.r. cele mai importante premii muzicale din America)”, ne-a povestit Nicole.

Nicole Cherry și-a înregistrat numele de la OSIM de când avea 13 ani

Nicole nu doar că este încrezătoare în talentul ei, însă spune că atunci când își propune ceva, face posibilul și imposibilul să-și atingă țelul. Dovadă că, artista și-a întregistrat numele la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), cu un an înainte de a lansa piesa „Memories”, anticipând faptul că va avea un real succes. „Mi-am înregistrat numele la OSIM de când aveam 13 ani pentru că l-am ales cu un an înainte să mă lansez. Am avut așa un feeling. Nu știam dacă o să prind la public sau nu, dar am zis că trebuie să am un nume clar”, a mai completat artista în cadrul emisiunii „Interviurile Libertatea”.

VIDEO: Bogdan Sorocan

FOTO: Vlad Chirea

