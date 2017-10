Vica Blochina despre situația-limită din viața ei și despre relația cu fostul amant, Victor Pițurcă. Blonda scoate totul la iveală

Vica Blochina a vorbit fără ocolișuri despre cea mai grea situație în care a fost pusă în viața ei, dar și despre relația pe care o are acum cu Victor Pițurcă, tatăl copilului ei.

Vica Blochina, care a declarat în exclusivitate pentru Libertatea, că pleacă definitiv din România, a acordat un interviu pentru revista Ok, în care a comentat pe marginea mai multor aspecte din viața sa.

Blonda a avut o relație de foarte mulți ani cu antrenorul de fotbal Victor Pițurcă, împreună cu care are un fiu pe nume Edan.

„Am fost, când eram însărcinată. A fost cea mai grea perioadă a vieţii mele atunci, pentru că nu ştiam ce să fac, de unde s-o apuc, nu făceam nimic în perioada aceea, depindeam foarte mult de tatăl copilului meu şi mi-a fost foarte, foarte greu. Dar m-am descurcat. Dacă îmi doresc ceva foarte mult, sunt foarte ambiţioasă şi-mi reuşeşte ce-mi propun”, a spus Vica Blochina despre situația-limită din viața ei.

Despre relația pe care o are acum cu Victor Pițurcă, Vica Blochina a explicat:

„Am ajuns într-un punct în care amândoi avem grijă de el. Practic, am înţeles că cel mai important lucru pentru copil e să fie iubit şi să fie armonie în jurul lui. Noi doi nu comunicăm absolut deloc. Dar acum îl creştem şi ne descurcăm cu el aşa cum considerăm noi. Şi Edan se simte foarte bine în familia lui, se simte foarte iubit”.

Întrebată dacă mai crede în ideea de dragoste până la moartea, blonda a afirmat:

„Am crezut, dar nu mai cred. Şi am foarte multe exemple. Nu uita că eu am fost cu un om însurat! Pe mine m-a răscolit foarte tare acea relaţie. Acum, însă, sunt bine, sunt foarte fericită. Şi nu consider că dacă o să am un inel pe mână şi dacă o să am acte o să-mi fie mai bine. Cred că m-aş simţi mai curând eu încorsetată. Atâta doar, dacă aş mai face un copil. N-aş mai face un copil fără un act”.