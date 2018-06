Vica Blochina spune tot despre relația cu Victor Pițurcă. “Suntem exact cum…”

Vica Blochina a fost invitată la emisiunea pe care Cătălin Măruță o prezintă la Pro TV. Blonda a venit însoțită de fiul ei, Edan. vedeta a povestit ce a făcut în ultima perioadă de timp, dar a făcut declarații și despre relația pe care o are în prezent cu tatăl fiului ei, antrenorul de fotbal Victor Pițurcă.

“Copilul e pe primul loc. am avut foarte multe proiecte. Apoi, după ce am terminat cu proiectele, am început să cheltui banii cu renovările. Două luni mi-a luat să renovez casa, apartamentul. Două luni. Totul este pus la punct, nou, frumos”, a spus ea.

“Două luni am dormit la tata”, a dezvăluit Edan, fiul Vicăi Blochina și al antrenorului de fotbal Victor Pițurcă.

“Mă duceam și luam copilul să îl duc la școală. Eu am dormit la mine, în șantier. Mare prostie. Trebuia să închiriez un apartament. dar cred că dacă nu stăteam după muncitori, cred că mai stăteam încă patru luni să termin. Foarte greu, în viața mea nu mai vreau. Am schimbat două echipe de muncitori. Vali Vijelie m-a rezolvat cu echipa de muncitori”, a mai spus blonda.



“Sunt foarte bine, am făcut o colecție de costume de baie. Și cu asta mă ocup acum… Am filmat într-una. Nu sunt cu nimeni, sunt singură. Am 42 de ani. Viața după 40 de ani mi se pare la fel de frumoasă ca înainte…

Poate că nu m-am mai măritat, asta nu s-a întâmplat. Nu mi-aș fi dorit. Chiar nu mi-am dorit. dacă mi-aș fi dorit, probabil ajungeam acolo. dar trăind în societatea asta… Nu a fost să fie și nu mi-am dorit. Eu sunt foarte ambițioasă și poate câteodată sunt mult prea mult ambițioasă. Suntem foarte ok (n.r. cu Victor Pițurcă), Edan e foarte ok cu tati lui și cu toată familia. Suntem exact cum ar trebui să fie. El (n.r. Victor Pițurcă) păstrează legătura, nu eu. Noi nu păstrăm legătura. Adică este în limitele bunului simț, doar ce e nevoie pentru copil, asta e tot”, a încheiat Vica Blochina.

Citește și: RETROSPECTIVĂ/ Săptămâna haosului în politică. Punct culminant în războiul lui Dragnea cu Statul Paralel