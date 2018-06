Camelia Potesc nu vrea să intre în concediu de maternitate

De ceva vreme, Potec încearcă să introducă orele de înot ca obligativitate în școlile din România, proiect care are nevoie nu doar de bani, ci și de timp, și la care nu va renunța nici măcar în primele luni de viață a fiicei sale.

„Proiectul derulează încet, dar sigur. Așa îmi place să spun. Este un proiect de anvergură, este un proiect care nu va fi realizabil foarte ușor, dar este realizabil. Momentan lucrurile nu au avansat foarte mult. Noi am lucrat la partea de tot ce înseamnă hârțogăraie, să zic așa, din punctul nostru de vedere, cu câte bazine să începem, cam care sunt costurile, cam câți copii ar avea acces la acest proiect al nostru. Le-am dat mai departe și așteptăm răspuns din partea celor care au putere mai mare de decizie”, ne-a spus Camelia Potec, mărturisindu-ne că nu are de gând să intre în concediu de maternitate tocmai pentru a fi conectată la toate proiectele pe care le-a demarat.

„Nu mă las. Eu chiar mi-am dorit să nu intru deloc în concediu de maternitate, dar iată că am aflat că Statul român îți impune, te obligă cumva, măcar o lună să ai de concediu, așa că probabil voi intra și eu o lună în concediu de maternitate”.

Camelia Potec nu vrea să intre în concediu de maternitate, deși va fi obligată să-și ia măcar o lună pauză

Ce-i drept, fosta campioană olimpică la natație, nu va angajează o bonă, însă va avea ajutor din partea mamei sale și a viitoarei socre. „O să o iau cu mine. Nu vreau să o las deloc singură. Asta clar. M-am mutat mai aproape de birou. Cu siguranță că nu o să mai pot face deplasări în străinătate. Chiar am două deplasări departe de casă și mi-e foarte greu să plec cu fetița. Una în octombrie la Buenos Aires și una în China în decembrie. Am renunțat la ele, deci clar nu voi putea pleca cu ea, dar cu siguranță că la birou vom merge împreună. Nu voi avea bonă. O am pe mama alături, care mă va ajuta sau ne va ajuta și o am și pe viitoarea mamă-soacră care are și experiență, că mai are o nepoțică de la fata dânsei, așa că vor fi acolo, dar cu siguranță fetița va veni cu mine”, ne-a mai declarat Camelia Potec.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

