VIDEO / Ce le-a cerut Roxana Ciuhulescu nașilor pentru bebelușul său. Îl vrea în trening la botez!

Vedeta va deveni mamă pentru a doua oară în luna iulie. A ales deja numele bebelușului, dar și cine vor fi părinții spirituali ai acestuia. Ce le-a cerut Roxana Ciuhulescu nașilor este ceva cu totul inedit.

Vedeta trece printr-una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale.

Roxana Ciuhulescu s-a măritat cu Silviu Bulugioiu și va deveni mamă peste doar câteva luni. Vedeta și soțul său au ales numele băiețelului, care se va numi Cezar Ioan. De asemenea, ei au decis ca părinții spirituali să fie chiar cei care le-au fost martori la cununia civilă și care îi vor cununa religios. Ce le-a cerut Roxana Ciuhulescu nașilor este însă ceva cu totul inedit. Aceștia au vorbit deja despre cum or să îmbrace bebelușul la botez!

”Mai întâi, eu și Silviu am lucrat împreună. Ne știm de vreo patru ani. Am avut multiple acțiuni împreună, în Motor Sport, ne ocupăm de off-road. An de an am organizat etape, am fost împreună la acțiuni umanitare. Mai mult, anul trecut, când deja eram împreună, am fost implicați amândoi în Campionatul Mondial de culturism si fitness. Atunci am aflat că vom avea un bebe, probabil un viitor campion. Nașii noștri sunt Simona și Gabriel Toncean, președintele Federației de Culturism și Fitness. Vorbeam cu ei că la botez, bebelușul va trebui să poarte un trening al echipei naționale”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru Libertatea.