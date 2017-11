De când a născut-o pe fiica ei, Violeta, Andreea Marin a încercat să o expună public cât mai puțin posibil și să o facă să trăiască fără „povara” unor părinți celebri. Astfel că fiica Andreei Marin nu știe cât de cunoscuți sunt părinții ei, ci consideră că sunt unii normali, la fel ca ai colegilor de la școală.

Fără voia ei, Violeta a ajuns să fie în atenția presei încă din primele zi de viață, însă atât Andreea Marin, cât și Ștefan Bănică Jr au încercat să o ferească de blițul aparatelor de fotografiat și de camerele video. Atunci când a fost fotografiată fără voia lor, Marin a cerut în mod expres să nu apară chipul micuței în ziare sau pe micul ecran. „Cei de bun simț nu m-au deranjat niciodată și se știe foarte clar că am fost un om deschis. Dacă cineva vine și te agață pe stradă, fără să se prezinte și bagă un telefon în nas, asta nici măcar nu este o chestiune care ține de profesionalism și i se pare că i se cuvine acest lucru, atunci consider că trecem de limita celor 7 ani de acasă. Nu vreau să vorbesc despre orice și cu oricine”, ne-a declarat Andreea, completând că nu și-a dorit niciodată ca fotografii să fie mereu pe urmele ei, mai ales că niciodată nu i-a spus fiicei sale că ea și tatăl ei sunt extrem de cunoscuți publicului din România. „M-am căznit să nu prea știe pentru că eu îmi doresc ca Violeta să aibă o mamă acasă și nu o vedetă. Târziu a aflat, destul de târziu, de toată această poveste publică. A venit acasă într-o zi și mi-a povestit că i s-a spus la școală că eu sunt cine sunt, că tatăl ei este cine este, dar i-am „tăiat” aripile aici pentru că i-am explicat foarte clar că pentru ea sunt mama. Mama e mama, atât. Nu are nicio importanță toată această poveste, ca un fum, care poate să treacă, pot să aleg eu să treacă până mâine, dar pentru ea rămân tot mama”, a mai completat Andreea.

Toată această secretomanie nu are la bază nicio fiță, ci o idee de bun simț, anume că Andreea Marin nu dorește ca fiica ei să crească cu gândul că este deasupra altor copii și că i se cuvin lucruri fără să muncească pentru ele. „Nu vreau ca ea să crească cu o idee greșită despre valori. Eu țin foarte mult la valorile care ne ghidează în viață, ori dacă ea ar crede la un moment dat că valorile sunt inversate așa cum se întâmplă adesea în lumea aceasta fals strălucitoare, ar crește cu niște principii greșite în viață. Eu vreau să am un copil care să crească normal, fericit, sănătos și echilibrat”, ne-a mai spus Andreea, completând că în continuare va proteja imaginea fiicei sale, însă nu se va opune dacă, pe viitor, Violeta va alege o meserie care să o plaseze în spațiul public. „În continuare vreau să o protejez. Eu cred că ea are dreptul să aleagă mai târziu dacă își dorește sau nu să urmeze o meserie de această natură sau de altă natură. Trebuie să fie alegerea ei. Trebuie să fie mândră de ceea ce alege, să lupte pentru ceea ce obține în viață, nu să primească de-a gata. Cred în acest mod sănătos în care ne putem crește copiii. Dacă ea nu știe că eu și tatăl ei suntem cunoscuți, este mai ușor să ia lucrurile așa cu normalitate”, a mai completat „Zâna”.

Fiica Andreei Marin se implică în campanii umanitare

Până acum această „strategie” i-a ieșit de minune Andreei, căci Violeta a crescut frumos, transformându-se într-o persoană care empatizează cu suferința celor din jur și își dorește să se implice în campaniile umanitare inițiate de mama ei. „N-am învățat-o direct, spunându-i direct să facă lucrul acesta, dar m-am mirat și m-am bucurat în același timp la ultima noastră campanie când s-a alăturat echipei mele pentru că așa a simțit, din dorință proprie și nu a vrut să plece la culcare, a stat până târziu în noapte cu noi, lucrând, pentru ca a doua zi să ne iasă bine treaba. A fost întrebată de una dintre colege de ce face asta, de ce nu se duce la culcare și a răspuns că dacă este pentru o cauză bună vrea să fie prezentă. Ceea ce m-a mirat și m-a bucurat în același timp. Ceea ce văd la părinți, asta fac până la urmă copiii și cred că e o mare responsabilitate pentru noi să facem ceea ce vrem să facă și copiii noștri”, ne-a mai declarat Marin.

