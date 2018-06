În timp ce restul concurentelor care au mai rămas în competiția pentru marele premiu de 100.000 de lei fie se bucurau de 1 iunie, fie pregăteau ținutele pentru săptămâna următoare, Iuliana Doroftei muncea pe o căldură de peste 30 de grade. Tânăra, pasionată de haine, dar și de modeling, a renunțat la ziua ei liberă pentru a face o ședință foto incendiară. Nu numai că afară era foarte cald, încât cei de la piscina unde s-a ținut photoshooting-ul stăteau numai în apă, dar și ținutele pe care le îmbrăca tânăra erau destul de îndrăznețe.

Iuliana de la „Bravo, ai stil” a făcut o ședință foto incediară la o piscină din Capitală

Timp de aproape 5 ore, Iuliana a rezistat cu stoicism și ascultat ca o profesionistă indicațiile fotografului. „Chiar de „Ziua Copilului” am ales să fac o ședință foto pentru un brand românesc de haine. Încurajez foarte tare designerii români, asta cred că s-a văzut deja prin aparițiile mele de la „Bravo, ai stil” unde am purtat mereu creații făcute în România, așa că am acceptat imediat propunerea celor de la CarolinaD”, ne-a declarat Iuliana, care, în momentul în care a ajuns la pozatul costumelor de baie, a fost tentată să se arunce în piscină și să se răcorească.

„Am avut norocul că m-am născut la mare și sunt obișnuită cu temperaturile ridicate, așa că am făcut față căldurii de azi (n.r. 1 iunie). În plus îmi place foarte tare ceea ce fac, așa că am încercat să fiu cât mai profesionistă și să iasă fotografiile impecabil. Trebuie totuși să mărturisesc că, la un moment dat, după câteva ore de shooting, mă uitam la oamenii care veniseră la piscina unde am făcut ședința foto, care se bălăceau, și îmi venea și mie să sar în apă”, ne-a mai povestit amuzată cea care speră să câștige și ediția „Bravo, ai stil All Stars”.

