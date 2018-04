Teo Trandafir recunoaște că nu este străină de procedurile de înfrumusețare și că apelează la serviciile medicilor esteticieni, însă toate procedurile sunt non-invazive. Teo nu mai vrea să audă de operații estetice, indiferent dacă ar avea nevoie de vreuna.

La cei aproape 50 de ani, Teo este conștientă că trebuie să-și ajute cumva tenul pentru a rămâne tonifiat sau că este nevoie de anumite tratamente de remodelare corporală. Moderatoarea TV nu a ascuns niciodată acest lucru, tocmai de aceea a ținut să specifice că toate intervențiile ei s-au făcut fără anestezie și fără bisturiu.

„Nu a fost nevoie să mă ascund niciodată fiindcă nu mi se pare o rușine să vii din când în când să-ți faci o hidratare, să-ți faci un masaj, nu mi se pare vreo ilegalitate, atât timp cât este de bun simț. Nu mi-am injectat niciodată cine știe ce, ca să apar altă persoană și de nerecunoscut la televizor. Cred că pentru moment stau bine și cred că la câte am suferit și la câte anestezii generale a trebuit să traversez, cred că ultimul lucru pe care ar trebui să-l fac acum ar fi să-mi supun organismul încă unei intervenții atât de invazive. Atunci prefer din asta ușoare: mai un rid, mai o hidratare. N-aș mai sta în spital, nu mi-ar mai trebui acum. Să ne ferească Dumnezeu pe toți. Sunt persoane care nu pot trăi cu vreun complex. Eu la 50 de ani îmi permit să am un mic complex, la 50 poți să trăiești cu asta și nu te fălești și nu ești pe catwalk să ți se vadă sânii”, ne-a declarat Teo.

Teo nu vrea să audă de operații estetice nici când vine vorba de fiica ei

Chiar dacă nu se declară împotriva lor, ba chiar susține că înțelege persoanele care apelează la bisturiu pentru a corecta diferite complexe, Teo este decisă să nu o lase pe fiica ei să facă vreo intervenție, nu înainte de a deveni majoră. „Maya și cu mine avem o vorbă: nu te atingi de tine, deloc, până în clipa în care împlinești 18 ani. După 18 ani poate să facă ce vrea ea. Nimic până atunci pentru că nu poate să știe dacă o să-i mai placă sau nu. Când poate să ia deciziile, le va lua”, a spus Teo, sperând că Maya să nu aibă însă prea curând vreo idee în acest sens, mai ales că a început deja să fie preocupată de felul în care arată și vrea să facă niște schimbări.

„La un moment dat chiar a fost o chestie foarte drăguță, la care eu am râs mult. A vrut să-și vopsească părul și nu știa cu ce și a vopsit o șuviță de păr cu hârtie creponată. Am râs foarte rău pentru că era mov. Noroc că era în timpul vacanței de vară și nu s-a văzut pentru că a suferit îngrozitor, nu știa cum să și-o învârtă, își făcea niște cocuri ca niște gogoși cumva să nu se vadă. Nu știu ce culoare voia să-i iasă, am evitat să întreb. Am zis să trec cu discreție peste acest subiect”, ne-a mai povestit amuzată moderatoarea de la „Teo Show”.

VIDEO: Cosmin Nistor

