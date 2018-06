Valentina Pelinel știe că munca în echipă aduce rezultate excelente. Practic asta s-a întâmplat ieri, când alături de Patrick Borcea ea a deschis oficial noul pub, inaugurare la care au fost prezenți oameni importanți din fotbal, precum: Giovanni Becali, Ilie Năstase, MM Stoica, Gigi Nețoiu, dumitru Dragomir, Florin Răducioiu.

“Am foarte mult ajutor, pentru că întreaga familie și-a unit forțele ca să zic așa, mai ales în lipsa lui Cristi, și încercăm să facem să fie bine. Până acum lucrurile au ieșit bine. Sunt o fire activă, îmi place să gândesc, să mă implic și alături de Patrick care și-a dorit acest loc foarte mult, zic că am făcut treabă bună, am făcut echipă bună pentru că pe partea cu sportul se pricepe el mai mult ca mine și atunci am colaborat foarte bine”, a declarat, pentru Libertatea, Valentina Pelinel.