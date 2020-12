Ce a descoperit vânătorul de CV-uri la una dintre agențiile de stat care dă cele mai mari salarii din România: un angajat a economisit 1 milion de lei într-un an!

CV-ul și o mare parte a declarațiilor de avere ale domnului Gheorghe Gabriel duhnesc a știință. Asta dacă impostura e o știință.



Bine, există și posibilitatea ca omul să fie încarnarea lui Zamolxes în ANRE și, deci, să se ocupe de făcutul de minuni acolo.



În declarația de avere de pe 11.05.2017 domnul Gabriel Gheorghe avea un venit anual de 18.601 lei, o datorie de 330.000 de lei, un Mercedes din 2012 și trei proprietăți în Sibiu.

Peste exact un an de zile, domnul Gheorghe are în plus un Volkswagen (în declarația din 2017 este din 2012, în declarația din 2020 este din 2014), a achitat datoria de 30.000 de lei, a pus în bancă peste 180.000 de lei și peste 10.000 de euro, dintr-un venit de sub 197.000 lei.

Mai clar, a câștigat de la stat și din chirii sub 197.000 RON și a economisit peste 255.000 RON, plus o mașină Volkswagen.



Cum soția domniei sale făcea sub 40.000 RON anual, au trăit cu energie solară, au consumat calorii negative și au terminat anul în plus cu vreo 20.000 de lei și un Volkswagen.



În declarația din 2019, „uită” să treacă câți bani a primit de la stat, căci doar a fost șef pe anti-fraudă.



În averea domnului Gheorghe Gabriel apar totuși pentru anul precedent (2018), 1.700 de metri pătrați intravilan la Sibiu (minim 72.000 de euro), o casă de vacanță de 286 de metri pătrați, tot la Sibiu, (minim 100.000 de euro), un apartament în București de 40 de metri pătrați (minim 50.000 de euro), economii în plus în valoare de peste 80.000 lei și o mașină Land Rover.



Cumva, domnul Gheorghe a economisit undeva la 1 milion de lei din veniturile lui pe un an de la stat.



Apartamentul este trecut șmecheresc ca și cum ar fi fost cumpărat în 2016, deși nu există nici în declarația din 2017 și nici în cea din 2018.



Este posibil, desigur, să plouă cu bani în valoare de minim jumătate de milion la el în curte sau să aibă o găină cu ouă de aur. De hrănit, tot energetic s-au hrănit.



Câștigă 10.000 de euro pe lună la ANRE



Gabriel Gheorghe

În 2020, declarația de avere este, din nou, stupefiantă.

Domnul Gheorghe vinde în Sibiu imobilul cumpărat în 2009 pe suma de 800.000 euro. Omul a lucrat toată viața lui la stat! De data aceasta apare și suma pe care o primește de la ANRE – 520.890 lei. Nevasta este și ea angajată la stat și primește și ea peste 100.000 de lei. Familia Gheorghe primește de la stat peste 11.550 euro pe lună sau peste 51.740 de lei pe lună.

Încă nu și-a plătit datoria din 2010 de 300.000 lei către o persoană fizică, căci așa e cu prieteniile în politică.



Deși domnul Gheorghe a lucrat din nou toată viața la stat, declarațiile lui de avere vechi sunt imposibil de găsit căci doar a fost omul la anti fraudă și Garda Financiară.



Dar care a fost traseul său magic?



Președinte la Transelectrica, fără nicio experiență

Conform CV-ului oficial, termină facultatea de drept la 27 de ani. Deși în CV șomer până la 30 de ani, domnul Gheorghe, își începe glorios cariera în câmpul muncii la stat pe post de comisar superior al gărzii financiare din Sibiu.

Peste 6 ani ajunge, în timpul guvernului Tăriceanu, șef al mecanismului de control al Ministerului de Finanțe pentru câteva luni.



În 2012 devine șeful corpului de control la Ministerul Economiei și, cu zero experiență în domeniu, președinte la Transelectrica, pentru 6 luni.

Colegiul Național de Apărare 007

Perioada în care domnul Gheorghe este președinte la Transelectrica este, desigur, perioada în care dispar băieții deștepți din sectorul energetic. În 2013, în timpul unuia dintre cele mai nenorocite guverne din punctul de vedere al corupției, este șeful secției anti-corupție de la Ministerul Economiei, pentru alte 3 luni.



Între 2012 și 2013, timp în care era director și șef de direcție la minister, președinte la Transelectrica, domnul Gheorghe “termină” două cursuri pe securitate ale Colegiului Național de Apărare și Institutul Diplomatic Român. Ambele instituții mult iubite de cei mai mârlani impostori din politica noastră.

Din Transelectrica se mută la Oficiul Jocurilor de Noroc



Devine apoi, din senin, vicepreședinte la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. De ce și cum, nu ne explică nimeni.



În 2016 devine consilier superior în corpul de control la Ministerul Finanțelor Publice și, din 2017, secretar de stat la Ministerul Mediului de Afaceri. Este numit rapid și președinte la Consiliul de Administrație la Romgaz, deși și aici are zero experiență. Renunță și trece la slujba mult mai bănoasă și sigură de la ANRE, tot în 2017.



Președintele ANRE este Dumitru Chiriță, un fost electrician cu un trecut cel puțin ciudat. Primește cam 11.500 de EUR pe lună salariu.

Soția, tot la stat, tot în domeniul energetic, căci e o geană în politică asta cu energia. Fiica lucrează, coincidență, la tati, la ANRE, unde se plătește nesimțit de bine, cam de 4 ori peste prețul pieței, căci doar sunt bani de la stat.



Domnul Chiriță a fost vice-președintele comisiei parlamentare care verifică activitatea ANRE. Președintele acestei comisii era domnul Iancu, care are și el un CV de poveste cu mafioți. Nora domnului Iancu, și el PSD-ist, a luat și ea virusul și este angajată, logic, la ANRE.



Sindicalistul devenit deputat PSD



CV-urile domnului Chiriță sunt niște mizerii. Omul a fost electrician în timpul lui Ceaușescu. Nu trece nicăieri explicit unde a muncit exact în cei 9 ani.

Ca orice electrician, la 27 de ani, domnul Chiriță devine imediat după revoluție lider de sindicat.

Timp de zece ani este mare, mare gargaragiu sindicalist și numele lui este legat de câteva scandaluri care put. Firește, devine membru PSD în 2000 și imediat deputat, căci așa stă treaba cu sindicaliștii cei minunați de tipul fostului pușcăriaș, și el mare lider de sindicat, domnul Mitrea.



Apoi ajunge vicepreședinte la Casa de Asigurări de Sănătate, cea care gestionează miliarde de euro

Electricianul Chiriță va termina o facultate privată de Drept cândva, căci în CV-uri evită să ne spună anul în care a terminat facultatea și apoi masteratul (oricum sigur cu mult peste vârsta 30 de ani), lucru care face practic imposibilă verificarea studiilor domniei sale.



Cariera sa de electrician îl face perfect pentru poziția de vicepreședinte la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, poziție pentru care domnul are zeri calificări.



Din 2008 până când devine Președinte la ANRE, în 2017, este din nou deputat, că doar ăsta este PSD-ul.



Fostul secretar al PSD în timpul lui Dragnea, condamnat cu suspendare pentru conflict de interese, economist, specialist în furaje, domnul Neacșu este și el la ANRE unde primește peste 6500 de EUR pe lună.

Valeriu Steriu, fostul șef al UNPR-ului, băiatul șefului de la AzoExport – o companie controlată de securitate, specialist în Agricultură, om care își ascunde cu disperare un doctorat obținut în 2008 și un mare susținător al lui Dragnea, este și el membru la ANRE tot cu zero experiență în domeniu. Cei patru mai sus menționați au majoritatea. Au mandate de cinci ani.

Stat capturat.

Declarațiile de avere ale lui Gheorghe Gabriel, publicate pe site-ul ANRE.

