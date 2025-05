Dacă rămâne europeană, România mai are o șansă. Dacă nu alege calul troian rusesc.

Dar și acesta este doar un provizorat. Pe fond, românii în revolta lor urlată au și destulă dreptate. Multe trebuie să se schimbe. Depinde cum: în bine sau în rău.

Binele nu îl poate face nici Simion singur, nu-l poate face nici Nicușor singur.

Binele îl alege și îl face zi de zi (sau nu) societatea.

Românii trăiesc într-o matrice culturală evident greșită.

Adevărata ieșire din Matrix nu se face cu cai verzi pe tik-tok-mini-tok, cu delir și propagandă rusească. Cu guru penal de gât. Nu!

Nu poți să ajungi să fii mereu ultimul la orice ține de civilizație indiferent de secol, indiferent de epoca istorică, de atâta amar de vreme încoace, și problema să fie mereu la alții. Nu, problema e la noi.

Problema e la raporturile pe care le întreținem cu cinstea. Cu educația. Cu bunul simț. Cu moralitatea. Cu valoarea.

Toate problemele semnalate de Caragiale în schițele și piesele sale de teatru sunt încă aici și vor fi și mâine aici.

Între timp s-au degradat și satira și umorul. Și oricum nu mai au puterea să vindece nimic.

Totodată, România e într-o poziție privilegiată, având enorm de mult noroc. Încă!

A avut norocul de a intrat în Uniunea Europeană. A avut norocul de a intrat în NATO, a avut norocul de și-a păstrat integritatea teritorială în anii 90. Alte popoare n-au reușit – în ultimele patru decenii – nici jumătate din cât au reușit românii. Și ăsta e un fapt. În mare, stăm binișor. În mic, stăm prost. E plin de nedreptate și inechitate.

Desigur, s-au făcut enorm de multe greșeli, dar și multe lucruri bune s-au făcut. Dar și cu imense sacrificii sociale! Și cu atât mai mult trebuie apărat tot ce am obținut!

La zi, România poate să fie și un jucător regional însemnat, are oportunități enorme pe fondul reconstrucției Ucrainei.

Mai devreme sau mai târziu războiul rușilor cu lumea și cu ei înșiși se va încheia și rușii vor pierde și de aici se va naște o salbă de oportunități. Care cel mai probabil vor fi ratate lamentabil de actuala clasa politică. Prima care trebuie să se schimbe! Radical.

Românii au ales cu entuziasm de aproape patruzeci de ani încoace lichele, lachei, curve de toate sexele, impostori, gargaragii, șarlatani la drumul mare, inculți, proști făcuți grămadă, proști făcuți grămadă de bani și interfețe „prietenoase” ale pădurii. Cum să progresezi cu o asemenea cultură politică, civică, morală? Apoi, pretextând că îi doare capul și nu mai pot, frate!, aleg, iată, să-și dea și cu un ciocan în cap.

Totuși, chiar și cu aceste deconcertante decuplări de la rațiune, societatea a luat-o înaintea politicului, forțată fiind de fracturile din tranziție. Politicul are astăzi retardul istoric mai sever decât societatea. De aici trebuie plecat.

Dar nu poți să lași – tu, cetățean – mereu treburile cetății pe mâna incompetenților și a trompetelor (chiar dacă le-ai văzut la televizor, mai ales dacă le-ai văzut la televizor în prealabil).

N-o să vină nimeni în locul tău să-ți apere democrația, drepturile, libertățile, demnitatea umană, presa. Suntem fix ce am pus în societate. Am pus dezinteres și isterie, avem clasa politică actuală.

Până atunci, tura asta de alegeri pentru Cotroceni a fost un fel de Insula Iubirii vizionată de un popor care își face nevoile în drum și tânjește exclusiv după weekendul prelungit etern. Milioane de absenteiști.

Până nu ieșim din lene și deznădejde socială, civică, morală și politică nu vom ajunge nicăieri și vom rămâne mereu tot ultimii, ultimii la orice, alături de frații noștri de la sud de Dunăre, bulgarii, dragii de ei.

Doar că poți fi pe ultimul loc și fiindu-ți infinit mai rău decât îți e acum. Despre asta e vorba.

