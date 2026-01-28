De la Răducioiu am rămas cu această vorbă, despre risipirea averii sale din tinerețe: La un moment dat se termină banii și mai rămâne viață. Pare că pățește și bolojalnicul. E o performanță a valahíei că a fost totuși găsit un ins atât de obtuz ca acest Bolojan!



De la regretatul Emeric Ienei am reținut cum își motiva jucătorii înainte de marile încleștări: Băieți, mai mult decât să ne bată n-au ce să ne facă.

Iar de la Neluțu Sabău am înțeles exact unde ne aflăm din punct de vedere moral.

Cu busola sa care nu greșește nordul, cu viziunea sa etică, decurgând dintr-o viață religioasă, Sabău a înțeles exact că lumea este astăzi cum e pentru că sunt stimulate permanent ura, invidia și lăcomia. Și despre alte nuanțe ale sufletului omenesc – nimic. Ele nu aduc profit.



Când am auzit de crima oribilă comisă de acei doi adolescenți români care l-au omorât pe un al treilea, fiindcă îl urau, îl invidiau pentru ce are și pentru că îi mistuia lăcomia de a avea și ei, mi-am adus aminte de cuvintele lui Neluțu Sabău. „Moțul” are indiscutabil dreptate.

Trump e ca acești copii ucigași, chiar dacă are miliarde în bănci, el n-a ieșit niciodată din subsolul piramidei trebuințelor, este un om de peșteră care întinează numai nobilele idealuri ale omului de Neanderthal.

Și face toate mizeriile vânzând iluzia că vindecă lumea de insecuritate și sărăcie. Nu există la acest exemplar al speciei limită în ticăloșie.

Cum nu există nici la piticul kaghebist Putin, criminalul de război, criminalul în serie de copii. Cum nu există la atâția și atâția și atâția inși care sunt exemple, modele și despre care se vorbește într-o zi mai mult decât despre toți oamenii buni, onești, cumsecade într-un secol.



După care firește post-sapienșii se miră: vai, cum e posibil așa ceva?! Este.



La Brăila, un copil de zece ani a băgat cuțitul în altul pentru o prostie de jucărie. Zece ani, da?! Aici ne aflăm după ce s-au ruinat toate: școala și decența, bunul simț comun și minima morală. Nu peste mult vom auzi de preșcolari care și-au dat cu toporul în cap, de copii de grădiniță care și-au tranșat disputele folosind drujba. Dacă la români erau armele la liber, ca la americani, știu cel puțin șapte județe care în două săptămâni rămâneau nelocuite.



Și nu e doar vina fraților ăia pește, fără diacritice. Răul e adânc în natura umană – și neîngrădit erupe. Trăim o astfel de erupție vulcanică a mizerabilului, a ticăloșiei dezlănțuite în lume.

