În general, școala românească scoate semianalfabeți/analfabeți la minut, dar în cazul clasei politice zero a cam exagerat. „Ițgon”!

S-au adunat și regrete: ar fi fost foarte frumos ca tov. gen. dr. plag. Ciucă să fie pus să citească în direct la televiziunea publică din propria ăăăă „carte” ăăăă. Păcat – șansă ratată.

Ar fi fost frumos și să iasă la iveală că „ghost writer-ul” lui Ciucă a fost însuși Marcel de la Buzău (care tot nu-și găsește diploma de Bacalaureat – poate din cauza durerii în organul genital, cine știe).

Diplomă de Bacalaureat ne trebuie nouă! Păi, Ciucă avea și doctoratul. Sau Bode. Sau Ponta. Sau generalul Oprea-Izmană.

La noi în cartier umblă o vorbă care te pune pe gânduri, zice așa: minte să fie, că bani „are” și Donald Trump!

E drept, nu am o statistică, dar instinctul îmi spune că nu sunt cinci sute de mii de carpato-danubiano-pontici care să aibă și altă preocupare în afară de deliciile mațelor, amenajări interioare (bormașini!) și privitul la alți carpato-danubiano-pontici care se coțăie în live. Așa am ajuns astăzi aici.

Iubesc enorm importanța acordată de civilizația noastră îmbucării, clipei efemere dintre bucuria papilelor gustative și îndeplinirea cu succes a funcțiilor colonului. Practic, viața ca un tub digestiv. Practic, viața ca un tub catodic.

Abia acum îmi dau seama că nemernicul ăsta de Soros de mii de ani e în contra noastră, ne ticluiește împotrivă și ne ține în subsol la Maslow. Ce ticălos atemporal!

Alte regrete: singura şansă a Dăncilei să-l învingă pe Plăvanul Voiajor în întrecerea celor destoinici să-i conducă pe bunii români era să-şi schimbe numele în Hildegard Müller. Nu și-a dorit mai mult victoria.

Și așa a rămas țărișoara pe mâna Opoziției conduse de Gică Simion, pe care nu l-ai angaja nici să-ți dezlege o integramă, cu vocabularul extins de la marș la mă.

De altfel, cred că pot sintetiza toată activitatea furibundă a simionagiilor auriferi în legi utile pentru țara românească într-un singur cuvânt: nulă!

E drept, nici Iohannis n-a trecut de „peroadă”, iar pe lângă atenție și îngrijorare mai pui schi și golf și s-a epuizat și vocabularul sasului-minune.

Am totuși mare încredere în viitorul politicii românești, în sensul că, în viitor, tov. gen. dr. Nicu ăăă Ciucă, având litera ă bine învățată, o să pară o lumină, o cometă, un Heliade-Rădulescu, un mare cărturar.

Generația următoare nu va mai fi nici măcar monosilabică. Ce viitor minunat li se arată celor idioți, vorba îndrăgitului șlagăr. O lume minunată, plină de onomatopee…

Teme-te, sărmană Bulgarie, România onestă, educată și normală e condusă de lumini! N-are cum să nu prospere…

