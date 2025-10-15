Iar în 2028 vor ataca și mai puternic România și fragila ei democrație. Și în loc să se apere, statul român doarme pe el în bocanci.

Cresc vocile Moscovei la București precum ciupercile după ploaie. Nu-i întreabă nimeni de sănătate. Trădătorii au tribună parlamentară și orăcăie de acolo.

La adăpostul democrației se întâmplă toate acestea, tocmai pentru că democrația îngăduie pluralismul, iar așa cum știm de la Lech Walesa de libertate răul profită mai mult decât binele.

Iar când ceva vine din Rusia, de cele mai multe ori cheia corectă de lectură este să citești contrariul. Dacă rușii îți vând un adevăr, cel mai probabil acela este o minciună.

Putin vinde gogoașa că Occidentul este de vină pentru războiul pornit de Rusia în Ucraina. De fapt, Putin a atacat Ucraina, în ultimul război imperialist al acestui stat terorist.

Dar la Kiev vor muri și toate ambițiile imperialiste ale statului terorist rus. Putin va pierde războiul pentru că Ucraina nu e singură.

Putin visează nemurirea și își trimite supușii să moară pentru delirul de grandoare al unui dictator senil. Delirul său de grandoare.

Nu doar că nu va fi nemuritor, dar până și rușii îl vor depozita într-un sertar întunecat al memoriei, lângă idolul său, criminalul Stalin.

Un septuagenar scelerat condamnă la mutilare sau moarte copii de douăzeci de ani. Și asta, vezi Doamne, se cheamă bărbăție, eroism!  

Apropo: NATO și UE sunt solidare cu Ucraina nu din dragoste pentru Ucraina, ci pentru că își apără propriile interese.

Suedia și Finlanda au intrat în NATO nu de dragul portocaliului american, ci pentru că nu poți fi în apropierea Rusiei dacă nu ești înarmat și pregătit să fii atacat.

Altfel, bineînțeles că Rusia este vulnerabilă în fața Chinei, care momentan se folosește pasiv de terorismul de stat rusesc.

Rusia nu are nicio șansă în fața Europei și în fața Chinei. Este prinsă la mijloc între două civilizații superioare, e deasupra prăpastiei. Abisul e propria cultură politică agresivă.

Federația Rusă nu e prea mare pentru a cădea. Va cădea tocmai pentru că e prea mare și nu a fost niciodată guvernată altfel decât prin teroare, minciună sau iluzii de glorie întemeiată pe război.

Putin, care este interfața războiului purtat de KGB cu Europa și, în sens mai larg, cu civilizația modernă, este acela care susține pretutindeni politrucii antidemocrați, fanatici, extremiști, fasciști, ticăloși sau pur și simplu stupizi – oricum ar fi, doar să slăbească încrederea în democrație!

Federația Rusă este principalul purtător de agitprop astăzi în lume.

În Federația Rusă opozanții sunt omorâți și pe generalii care au mișcat în front îi trage curentul pe geam.

Putin, nu Macron își bagă criticii în pușcărie, după care îi ucide.

Putin, nu madam Ursula comandă asasinate în lifturi. Nu un ceai cu regele Charles te omoară.  

România este bombardată mediatic, asaltată cu falsuri, trompetele cântă nonstop muzica Moscovei, Kremlinul și-a activat toate conservele. Și tot nu vor învinge.

Totuși, Putin va pierde războiul pentru că țesătura realității i s-a destrămat de multă vreme și nu înțelege decât legea forței brute.

Iar lumea în mileniul al III-lea nu mai este, totuși, în comuna primitivă, iar oamenii sănătoși la cap sunt deocamdată mai mulți.

Și nu, nu vrem să ne întoarcem în epoca de piatră și bâtă. Niet!

Foto: Profimedia

