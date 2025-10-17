A fost extraordinar cât de repede s-au mișcat „opiniile” în cazul exploziei de la Rahova. Nici nu se răciseră cadavrele când ANRE deja știa că a fost un sigiliu, că a fost rupt sigiliul. Au venit apoi întrebările. Au încurcat orele, mai întâi au dat o oră de după explozie, 9.30, după aia au modificat-o, au pus-o mai devreme, că așa era convenabil.

ANRE are în atribuții protecția consumatorilor. Însă e de ajuns să te uiți la cât de greoi e procesul intervenției ca să-ți dai seama că îi doare în cot: Distrigaz trebuia să constate și să oprească, apoi o firmă atestată trebuia să repare, dup-aia te duceai cu dovada reparației la Distrigaz, ăia verifică, apoi dau drumul etc. Intervențiile durează mult pentru că ăla care reglementează nu somează firmele să facă ce trebuie.

ANRE este de decenii un pol al nesimțirii instituționale românești. Sunt practic firmă de lobby pentru diverse interese de afaceri. Președinții sunt prinși constant că au interese necurate în piață. Actualul președinte, George Niculescu, plătit cu 17.000 de euro pe lună din bani publici, a trecut nonșalant în declarația de avere că soția a primit o donație de un un milion de lei de la un afacerist care, ce să vezi avea și interese în zona fotovoltaicelor. Are și acțiuni la firme din energie, dar ce contează, omul reglementează. Bolojan, în loc să-și umfle iar sprâncenele, ar trebui să explice cum l-a găsit PNL-ul și pe geniul ăsta, după alte genii de același tip pesdiste, pedeliste și ce-or mai fi fost. Din moment ce e încă nesancționat înseamnă că statul, cu tot aparatul lui sereisto-polițienesc consideră că e ok.

Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Apoi, ANRE este și patronul prețurilor inexplicabile la energie din România. Nicușor Dan, președintele României, a criticat public instituția. O critică din care n-a rămas nimic, că doar e președintele. Când ești președinte, spui ceva și nu se întâmplă absolut nimic, asta tot eșec grav se cheamă.

ANRE e o mare vulnerabilitate dacă tot ce face e să producă bani pentru speculatori. Ce spunea președintele României acum o lună: „toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori. Pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă nişte profituri rezonabile într-o economie de piaţă, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-şi face treaba!

Avem instituții care funcționează ca mine de aur pentru unii și atât. Cu fiecare accident, că e Colectiv, că e Crevedia, că e Rahova, auzim ISU, ANRE, MAI, dar observăm că aceste instituții nu se coordonează și nu se forțează una pe alta să funcționeze. Mai mult, ANRE are multinaționale de reglementat. Chiar vreau să văd cum iau ei la întrebări pe gigantul francez ENGIE acum pentru intervenție posibil deficitară. Nu au făcut-o niciodată, nu știu cum e să pui firmele la lucru în folosul cetățeanului. Toată legislația și regulile sunt făcute să ajute businessul și punct. De ce ar face-o acum? Deja vinovatul a fost stabilit de la 9 dimineața: e un nene din Rahova inconștient.

Când singura ta grijă e să te umpli de bani, să ajuți afaceriștii și să-ți bați joc de oameni, la început lucrurile scârțâie, apoi încep să omori. ANRE este o cloacă de decenii, avem cele mai mari prețuri la energie, dă rateuri mari, iată, și în supravegherea firmelor distribuitoare. Situația a devenit insuportabilă.

Instituțiile de tip stat în stat, în loc să-și folosească autonomia la reglementat pe bune domenii sensibile, au devenit vaci de muls  pentru nesimțiți legendari. ANRE trebuie desființată și compusă ca o agenție care să și răspundă direct în fața guvernului, nu să dea rapoarte când îi vine cheful.

 „E nevoie de cadavre ca să schimbăm ceva”?, cum zicea Iohannis. Nu, e nevoie să avem totuși instituții care se corectează și reglementează între ele și un politic puternic în acest sens, cetățenesc, nu lobby-istic.

România pare că funcționează din accident în accident, dar mare lucru nu se schimbă. Însă după această tragedie putem măcar observa care a fost reflexul: oamenii sunt de vină, vreun prost care a dat drumul la gaz care era sigilat. Întrebare e de ce o defecțiune gravă stă 24 de ore așa, fără intervenție rapidă, fără avertismente serioase. De ce închidem și plecăm? E o toamnă rece, cât ar fi trebuit să se stea în frig ca să se rezolve problema?

Și dacă cineva a avut ideea proastă de a rupe sigiliul și de a-și arunca vecinii în aer, tot e un moment bun să chestionăm cât de corect funcționează rețeaua de intervenții și de reglementare. ANRE ar fi trebuit să preseze pentru intervenții mult mai hotărâte, așa cum ar fi trebuit să oblige toți actorii din energie să facă investiții serioase în infrastructură. Dar cu ANRE nu se poate vorbi. ANRE trebuie dat cu capul de toți pereții și trebuie găsit cineva care chiar să reglementeze, nu să perie toată ziua miliardari.

În fine, observăm că treaba se politizează. Apar ăia care urlă la putere că a sărit un bloc în aer. Am o singură observație pentru liberalii indignați acum. Nu e așa că e absurd? Întrebați-l pe Iohannis care punea cadavrele de la Colectiv înainte ca să schimbe premieri.

O tânără însărcinată a murit în explozia din Rahova. Două macarale au fost trimise să o scoată de sub dărâmături
Știri România 18:31
O tânără însărcinată a murit în explozia din Rahova. Două macarale au fost trimise să o scoată de sub dărâmături
Bulgaria cere un acord accelerat cu România și Grecia pentru proiecte de infrastructură: „Avem nevoie urgent de un pod între Silistra și Călărași"
Știri România 18:24
Bulgaria cere un acord accelerat cu România și Grecia pentru proiecte de infrastructură: „Avem nevoie urgent de un pod între Silistra și Călărași"
Mihai Bendeac, altercație cu unul dintre concurenții de la „The Ticket". Discuții aprinse între jurați în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Mihai Bendeac, altercație cu unul dintre concurenții de la „The Ticket". Discuții aprinse între jurați în show-ul de la Antena 1
„Tati Full Time", cu Alex Bogdan și Eva Măruță. Trailerul filmului a fost lansat, iar actorii au făcut primele dezvăluiri: „O comedie pentru toată familia"
Stiri Mondene 16:53
„Tati Full Time", cu Alex Bogdan și Eva Măruță. Trailerul filmului a fost lansat, iar actorii au făcut primele dezvăluiri: „O comedie pentru toată familia"
Ilie Bolojan spune că ANAF-ul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie
Politică 18:21
Ilie Bolojan spune că ANAF-ul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
