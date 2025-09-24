La funeraliile unui activist de-al său, asasinat recent, Trump a anunțat că luptă cu autismul, deci cu paracetamolul, care ar provoca această condiție despre care se scriu biblioteci întregi, fără concluzii măcar clare, în niciun caz certe. Deschid știrile din România, iar Gâdea și Ciutacu deja luptau eroic cu paracetamolul. Medici jenați încercau să explice ceea ce nu mai era de explicat: pentru trump-eții noștri era clar că paracetamolul ne atacă fatal.

Trump nu mai e doar american, ca-n primul mandat. E global. E un virus fără vaccin, deocamdată. Oameni din lumea întreagă chiar cred că el luptă acum cu big pharma (nu m-aș mira să-i iasă vreun prieten din big pharma peste câteva zile cu un paracetamol mai scump, antiautism…).

Trump-eții sunt o specie de excluși de până acum, care acum vor să intre în știință, în educație, în politică, peste tot cu aceeași misiune. Scandal prostesc și soluții zero. Aceste scandaluri „culturale” provocate non-stop de trumpism par să fie soluția universală la realități dure care lovesc și în România: facturile de supraviețuire, accesul la drepturi. Cu astea, trumpiștii nu se încurcă. Suntem săraci pentru că nu suntem destul de români, pentru că avem prea mult feminism, pentru că luăm paracetamol. Atât. Și ceva în plus: senzația mea e că trump-eții vor deveni din ce în ce mai agresivi și în Europa, după modelul idolului lor, din ce în ce mai intervenționiști, peste presă, peste cultură, peste mediul științific. Nu că liberalii nu ar fi făcut-o, desigur, dar ăștia vin cu un plus de indecență și iresponsabilitate. Orice e posibil în marele bâlci global patronat de Trump.

Recomandări Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

Europa, în genunchi

Cea mai afectată de noua versiune de președinte american e Europa, denunțată practic de jumătate de an în cea mai slabă și anemică versiune a ei. Imaginea patetică a lui Macron, prins în trafic în New York din cauza blocajului generat de cohorta lui Trump, este grăitoare, oricât de glumeață a vrut s-o prezinte președintele francez.

Cei mai șifonați au ieșit britanicii. După o vizită a lui Trump la curtea regelui, după mese, caleașcă aurită, pupat de mâini și periat, britanicii au obținut fix ce meritau: în discursul de la ONU au aflat de la Trump că țara lor „se duce dracului” din cauza felului în care e condusă.

Tot la marea reuniune a Organizației Națiunilor Unite, la 80 de ani de la înființare, o organizație superbă și ineficientă, cu rapoarte exacte despre toate ororile lumii pe care nu le poate opri, Trump a continuat show-ul de iresponsabilitate. Încălzirea globală este o păcăleală, a spus – normal, gazul lichefiat băgat pe gâtul Europei după tăierea alimentării rurești e mai bun și mai scump. Cine recunoaște statul Palestina ține cu Hamas, a mai spus – ar fi tragic dacă n-ar fi ridicol, liderii vest-europeni ținându-l în brațe pe Netanyahu cu tot cu genocidul lui, până când popoarele lor au ajuns la exasperare și proteste serioase. Și, de unde până ieri îl umilea pe Zelenski, acum prevede o victorie a Ucrainei în război.

Pandemia de trumpism își va face cunoscute efectele imediat. Eu un singur lucru aș vrea să se înțeleagă. Că un miliardar iresponsabil nu va păți nimic dacă e nedemn și iresponsabil. Un sărăcan care înghite gogoșile lui Trump va păți, în schimb, foarte multe.

Dacă ne uităm la ministra noastră de externe, Oana Țoiu, care în câteva zile a făcut gafă după gafă, cea mai mare fiind că a postat admirativ despre extremistul de dreapta asasinat (una e să nu accepți crima politică, alta e să aderi admirativ la credințele derapate ale victimei), vom vedea că mulți liberali și neoliberali precum useriștii sau peneliștii noștri (și mulți dintre pesediști) n-au nicio problemă să devină peste noapte trump-eți.

Și asta pentru că trumpismul aduce doar kitsch ieftin peste aceleași realități: stoarce bani din sistemul public, de la cetățenii de rând, în timp ce averile din vârf cresc. Aici e drama, dar și de aici începe organizarea, și împotriva unui liberalism al austerității insuportabil, și împotriva monarhiei tabloidale trumpiste. Dacă nu luptăm cu amândouă deodată, mai bine nu ne apucăm.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE