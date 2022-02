Cum pică din cer 270.000 de lei. Problemele din declarațiile de avere ale deputatei PSD Mirela Furtună

CV-ul doamnei Mirela Furtună pare, la o primă citire, unul bun. Asta până când începi să-l citești cu atenție. S-a apucat de studii universitare abia la 23 de ani.

Începe, în 2003, Științe Politice la Universitatea Ovidius din Constanța, domnia sa fiind din Tulcea. Înainte s-o termine, se apucă, în 2005, și de limbi străine (engleză – spaniolă), la aceeași universitate.

Extras din CV-ul deputatei PSD Mirela Furtună aflat pe site-ul Camerei Deputaților

Științele politice le termină abia în 2007, iar un an mai târziu, în 2008, termină și a doua facultate. Nu are timp să răsufle, pentru că în 2007 începuse un master în „Politica mondială și europeană”, tot la Ovidius. În 2009, anul în care finalizează masterul, bifează și un curs la Institutul Diplomatic Român.

Iar diplomele curg pe bandă rulantă: 2010 – master în management politic la Institutul Ovidiu Șincai; 2011 – master în relații internaționale la Institutul Diplomatic Român. Se mai adaugă, în perioada 2011-2012, Școala Europeană Ovidiu Șincai, pe care a urmat-o și la București, și la Strasbourg. Plus un curs la Colegiul Național de Apărare.

Un eseu de pomină

A mai primit și o bursă pentru tineri politicieni din partea unei respectabile fundații germane – Friedrich Ebert. A urmat chiar și cursurile de engleză ale British Council, deși ea a terminat facultatea de limbi străine cu engleză subiect principal. Aceste ultime două lucruri au dispărut din noul CV al doamnei Furtună.

Un facsimil din eseul scris pentru acordarea bursei la fundația germană, în 2009, a fost publicat de Pressone și a făcut deliciul presei. Greu de văzut vreo diferență între scrierile doamnei Furtună și compunerile unor copii de nivel gimnazial.

Extras din eseul depus de Mirela Furtună | Sursa: pressone.ro

În aceeași perioadă, doamna Mirela Furtună devine consilier parlamentar și, după mai puțin de un an, este promovată expert parlamentar la grupul PSD de la Camera Deputaților.

Prietenia cu „Baronul peștilor”

Cum se explică această ascensiune fulminantă? Toate drumurile duc la președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, cunoscut și drept „Baronul peștilor”. Un om de afaceri foarte bogat, expert în contracte cu statul și un amic apropiat al domnului Orlando Teodorovici, fost ministru PSD și fost senator de Tulcea până în 2020, și el cu probleme serioase în justificarea averii.

Parlamentarul Mirela Furtună a început studiile universitare la 23 de ani | Foto: Facebook

Domnul Horia Teodorescu a fost deputat PSD între 2008 și 2012, perioadă care se suprapune cu cea în care doamna Furtună a figurat pe statele de plată ale Parlamentului. Pleacă domnul Teodorescu la șefia Consiliului Județean Tulcea, ajunge și doamna Furtună consiliera președintelui CJ.

Din 2013, doamna Mirela Furtună are un copil. În declarația de avere din 2020, la rubrica în care a trecut alocația notează, pentru prima dată, și numele copilului: Teodorescu.

ANI o declară incompatibilă

Agenția Națională de Integritate (ANI) dovedește că firma doamnei Furtună (firmă care nu apare nicăieri în CV, declarații de avere sau de interese) a încheiat un contract de servicii exact cu Consiliul Județean unde domnia sa era consiliera președintelui (CV-ul oficial nu include nici acest lucru).

Este declarată incompatibilă, iar din 2014 devine, brusc, expertă pe comunicare la un ONG finanțat tot de Consiliul Județean. În ciuda sincopelor, este perioada în care averea domniei sale explodează. De notat că doamna Furtună a radiat 4 firme în perioada 2007-2012.

În 2016, Mirela Furtună este numită președintă a tineretului social-democrat Tulcea și impusă pe lista pentru Parlament de domnii Teodorescu și Teodorovici. Din iarna lui 2016 devine deputată, vicepreședintă a PSD și șefa femeilor social-democrate din Tulcea. În timp ce este deputată face încă un curs al Colegiului Național de Apărare și unul al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Deputata PSD Mirela Furtună a vorbit anul trecut de la tribuna Parlamentului timp de 1 minut și 40 de secunde | Sursa foto: Facebook

Problemele din declarațiile de avere

În 2018, în toate conturile, doamna Furtună avea aproximativ 110.000 de euro.

În 2020, cu investiții și scăzând împrumuturile (domnul Horia Teodorescu și-a împrumutat fosta consilieră), rămăsese în conturi cu aproximativ 35.000 de euro, adică o scădere de 75.000 de euro.

Între 2018 și 2020, doamna deputat a câștigat, cu tot cu vânzările de proprietate, un pic peste 96.000 de euro. A cumpărat în acest timp un apartament în Constanța de 119 metri pătrați – costurile unui asemenea apartament erau între 1.200 și 1.400 de euro pe metru pătrat, deci ar fi trebuit să cheltuiască minimum 140.000 de euro pe acel apartament.

A cumpărat și un teren intravilan de 800 de metri pătrați la Tulcea și un Land Rover estimat la minimum 50.000 de euro. Mai clar, domnișoara Furtună a avut la dispoziție 171.000 de euro și a făcut cheltuieli de minimum 200.000 de euro.

Sigur, doar ANI poate să verifice cât au costat în facturi apartamentul din Constanța sau mașina de lux și să stabilească și dacă acolo sunt aspecte ce trebuie sesizate justiției.

Cum pică din cer 270.000 de lei

Și problemele nu se termină aici. În 2020, în declarațiile de avere și interese ale doamnei deputat apar două firme care activează în domeniul medical. Una este deținută integral, iar cea de-a doua – în părți egale cu Dumitru Vâlcu, cel mai probabil fostul director al Serviciului de Ambulanță Tulcea.

Extras din declarația de avere din 2021

Pe lângă gaura de minimum 29.000 de euro explicată mai sus, mai găsesc și 260.000 de lei pe care îi împrumută cu titlu personal în cele două firme la care are acțiuni. Doamna Furtună a avut venituri de un pic peste 135.000 de lei în 2020. Potrivit declarației de avere completate în 2021, doamna deputat PSD este un miracol național capabil să producă din aer 270.000 de lei.

Și să nu uităm că are un apartament de 119 metri pătrați în București, unul tot de 119 metri pătrați în Constanța și o casă de 191 de metri pătrați în Tulcea și trei terenuri intravilane la Tulcea pentru care plătește impozite și întreținere, plus o mașină foarte scumpă, care costă lejer câteva mii de euro pe an.

E drept, doamna deputat are la dispoziție și forfetarea pe care o primește de la Parlament (aproape 3.000 de euro în plus peste indemnizația de deputat), numai că banii nu ar avea cum să-i folosească legal pentru cheltuielile domniei sale. În plus, cum are domiciliul la Tulcea, deși are ditamai apartamentul la București, mai are acces la undeva spre 1.000 de euro pe lună din banii publici.

În concluzie

În Parlament, a vorbit anul trecut un minut și 40 de secunde. În primul mandat, media anuală a fost de un pic peste 7 minute.

În concluzie, domnișoara Furtună are o carieră academică dubioasă prin cantitatea studiilor făcute în paralel, o carieră politică cu multe zone de umbră, a fost declarată incompatibilă de ANI, dar asta nu a împiedicat PSD să o introducă pe listele pentru Parlament și, nu în ultimul rând, are o avere foarte greu – dacă nu imposibil – de justificat legal, conform declarațiilor de avere și de interese depuse de domnia sa.

Norocul nostru și mai ales al ei este că a făcut toate colegiile și instituțiile controlate de serviciile noastre secrete și frecventate de politicienii noștri de frunte. Suntem clar pe mâini sigure.

Acest portret a fost posibil datorită „ANIpebune” – un grup de voluntari prin care încercăm să facem informațiile publice despre politicieni cât mai accesibile și mai transparente. Vom publica portretul tuturor parlamentarilor români și vom da acces la întreaga bază de date cu informațiile care stau la temelia acestor portrete. Informațiile includ toate CV-urile existente, declarațiile de avere, declarațiile de interese, date despre firmele unde aceștia au fost sau sunt acționari, precum și studiile acestora. În luna februarie vom lansa raportul pentru primii 50 de deputați pentru care am colectat toate aceste informații.

