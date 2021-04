„România trece printr-o perioadă dificilă în lupta cu pandemia. Lupta a întins la maximum resursele statului. Ca să ducem la capăt lupta, mereu am spus că e nevoie de încredere în instituțiile statului. Pentru a mă asigura că încrederea în instituțiile statului rămâne, am decis să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătății”, a declarat miercuri premierul Cîțu.

Traducere informală a declarației premierului: ne-am uitat pe sondaje, ăștia cu USR nu mai sunt cine știe ce, aveam nevoie și de o figură căreia să-i atribuim deciziile neghioabe ale tuturor de la guvernare, așa că am zis „de ce nu Voiculescu?”. Ar fi declarat Cîțu așa ceva fără știrea președintelui? În niciun caz.

De ce nu se ia PSD deloc de Iohannis? Poate speră la o guvernare de criză, de uniune etc. O spun uitându-mă cum PSD n-a găsit de cuviință să urle decât la Voiculescu, de parcă nu Iohannis era reprezentantul principal al tezei lor vechi „e nevoie de cadavre ca să schimbi puterea”, de parcă nu Iohannis i-ar fi călcat în picioare în situații similare.

Sunt posibile multe scenarii acum. Ce e cert e că se moare pe capete de la COVID și că alte milioane mor de foame din cauza măsurilor anti-COVID. Iar despre asta se discută tot amatoristic.

Dacian Cioloș se arată extrem de nervos: modul în care a procedat Cîțu este „inacceptabil”. Prin „inacceptabil” înțeleg că ar trebui să asistăm la o ieșire de la guvernare. Și-o permit cei de la USR-PLUS? Nu prea.

Prezența lor la guvernare sau în fruntea unor administrații locale nu a lăsat altă impresie decât că e mai ușor să dai din gură pe Facebook decât să administrezi. Au călărit emoția, numai că emoția și-a schimbat în ultimul an direcția, iar acum îi mătură pe capete.

Ieșirea de la guvernare ar fi un act irațional din partea lor – partidul și-a epuizat cu hărnicie orice urmă de „antisistem” din aura politică.

Deocamdată se joacă tare cu „retragerea sprijinului” pentru premierul Cîțu. Și așteaptă soluții de la Iohannis. Iar președintele a semnat scurt revocarea lui Voiculescu. Acesta e răspunsul. USR-PLUS nu mai sunt deținătorii succesului în „emoția populară” – a zburat emoția acum în alte tabere, cu luptători antimască și tot tacâmul.



De ce a plecat Voiculescu? Cel mai pomenit motiv pare ordinul dat de Andreea Moldovan, secretar de stat la MS, prin care înăsprea condițiile de carantinare. O formulă tocită de presă: „este picătura care a umplut paharul”. Dacă pleacă din cauza asta, Voiculescu e o victimă, e doar o găselniță de PR, aruncată în față de un politician avid de imagine și la fel de inconsistent în administrație ca și el – da, despre Florin Cîțu este vorba.

Dacă am scăpa și de Cîțu, și de Voiculescu, aș zice că am putea să nu ieșim așa rău din această nouă criză politică. Sunt „oameni noi” din partide vechi sau cu obiceiuri vechi care au învățat cel mult cum să folosească social media. Numai că nu poți da „block” realității când nu-ți convine – generația Cîțu-Voiculescu e incapabilă să înțeleagă asta.

Exploatarea politică a morților tragice îmi pare de o violență incredibilă în România. Și a fost un motiv vehiculat de dreapta fără grețuri, cât timp erau în opoziție. Sigur că trebuie găsiți responsabilii. Dar responsabili reali, clari, nu simbolici.

De ce ar fi trebuit să plece Voiculescu? A fost cumva vreo dezbatere adevărată despre cum întărim sănătatea și economia pe timp de criză? S-au luptat PNL și USR-PLUS pentru măsuri extraordinare sociale? Pentru mai multe teste gratuite, pentru ajutoare adresate direct cetățenilor, pentru mărirea bugetelor sănătății, ca să nu vezi cum îți mor nesupravegheați oameni din cauza oxigenului administrat aiurea? Nu, pentru toate a existat mereu un răspuns anemic, o lipsă de soluții profundă care ascunde, de fapt, o vină comună.

Voiculescu trebuia să plece, dar nu din motive de imagine, ci din motive mult mai serioase. Un motiv adânc îl văd chiar în figura Andreei Moldovan. Nu declarațiile hazardate ale d-nei Moldovan mă interesează.

E clar că doamna Moldovan, ca mulți alții din clasele sociale superioare, nu-și poate imagina cum un om nu acceptă masca și pericolul pentru simplul fapt că nu mai are de ales. Dar sadismul acesta e mai puțin periculos decât ce reprezintă acești oameni prin afacerile și interesele lor.

Vă amintiți cazul Costache, fostul ministru PNL al sănătății, angajat nonșalant ministru, direct din Spitalul Polisano, ca să legifereze pentru a livra bani publici cu lopata către firmele private medicale? Un conflict de interese mai flagrant n-am văzut. Dar se pare că DNA-ul e plictisit, nu se lasă impresionat de așa ceva.

Și familia Moldovan e un tipic amestec de public cu privat. Andreea Moldovan deține (împreună cu Bogdan Moldovan, chirurg extrem de influent din Brașov) acțiuni la un spital privat de mari dimensiuni, Sf. Constantin din Brașov. Asta nu a împiedicat-o să fie director la un spital de stat din Brașov, nu a împiedicat-o să fie nici secretar de stat. Nu e în regulă! Pentru că una e o retorică generală că „la stat e nașpa”, alta e să zici că e nașpa când tu ai ditamai afacerea în privat.

Victor Costache operează acum la Spitalul Sf.Constantin din Brașov, unde e acționară Andreea Moldovan. Eu nu pun aici în discuție competențele. Pe mine mă interesează coincidențe și obsesii lobbystice. Nici nu sunt atât de naiv să cred că se vor opri presiunile pentru mărirea conductei de bani publici către afaceri de sănătate private – e o piață enormă cu pioni extrem de potenți. Acest tip de politică o reprezintă și Voiculescu, și Costache, și Moldovan. Și Cîțu. Se vor găsi ușor și alții. (PSD are pioni mici în această piață, PSD e specialist în baroni-administratori din sistemul public, dar nu e conectat serios la piața privată de sănătate).

Însă tocmai aceste motive nu sunt discutate. Pentru că sunt prea serioase.

Nu am apucat să vedem de la Voiculescu & Moldovan măsuri flagrante ca în cazul Costache, dar agenda favorizării sau a scutirii privatului de griji îmi pare foarte clară. Am mai spus-o, mi se pare halucinant că, într-o criză serioasă de paturi, nimeni nu îndrăznește să forțeze sprijinul industriei private de sănătate – prin naționalizare, rechiziționare, închiriere, cum o fi. Cum să ceară Voiculescu așa ceva când are în preajma sa în funcții acționari ai unora dintre respectivele spitale?

E trist când vezi trenduri negative mai puternice decât oamenii. Unii văd în Voiculescu un unicat. Eu nu am văzut decât o clonă ceva mai nefericită a lui Costache. Dacă nu vedem astfel de curenți adânci periculoși, ne vom tot pierde timpul discutând despre diverse personaje care, da, ne pot șoca prin inconsistență, cum a făcut-o și Voiculescu în situațiile de criză recente. Merita să plece. Nu merita să plece ca să-și mai spele Cîțu imaginea.

Apropo: Voiculescu merita să plece și pentru felul în care nu a zis nici „pâs” când Cîțu i-a aruncat un buget de batjocură la mii de infectați și sute de morți pe zi, plus alte mii de morți cauzate indirect (prin lipsa de acces la spital), în tot acest an de criza COVID.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

