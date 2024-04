Cei doi artiști au trecut prin toate stările, după ce au aflat că ruleta le-a pregătit un moment pe cât de emoționant, pe atât de solicitant, inspirat din filmul „Singin’ in the Rain”. „Ne place tare mult această scenetă, dar ne este și teamă! Eu nu am dansat niciodată în pași de step și am mari emoții”, a mărturisit Alexia Țalavutis, cu lacrimi în ochi, după câteva încercări de a reproduce pașii cu exactitate.

Dima Trofim: „Deși nu m-am accidentat, m-am trezit cu genunchiul umflat”

„Îi dau o comandă piciorului, dar parcă nu mă ascultă. Ne-am super stresat și mega enervat amândoi cu pașii ăștia de step și chiar ne dorim să ne iasă bine momentul!”. Nici Dima Trofim nu a considerat repetițiile tocmai ușor de dus.

„Eu nu am înțeles nimic din dansul ăsta. E foarte greu, iar timpul este foarte scurt. Deși nu m-am accidentat, m-am trezit cu genunchiul umflat”, a declarat el. La momentul interpretării, Mihai Petre le-a mărturisit celor doi: „Piesa asta îmi place foarte mult, mi se pare o metaforă pentru fericire și pentru iubire. Este o lecție despre cum trebuie trăită, de fapt, viața”, a zis el.

Completări a făcut și Andreea Bălan de la masa juriului, care s-a lăsat fascinată de mișcările scenice ale celor doi: „Ați fost eleganți, drăgălași, a fost un moment cu adevărat pe sufletul meu!”. Totodată, Cristi Iacob le-a transmis celor doi actori: „M-ați făcut să mă bucur că sunt actor!”, în vreme ce Ozana Barabancea a recunoscut: „Eu m-am emoționat ca o fraieră!”. Întregul moment pregătit de Alexia și Dima va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20.00, ȋn cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”, la Antena 1.

Alexia Țalavutis și Dima Trofim fac echipă la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 20

Înainte de debutul emisiunii, matinalii de la Antena Stars au vorbit despre sezonul 20 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”: „Ne place să ne facem treaba cât mai bine, suntem perfecţionişti, iar treaba asta ne cam încurcă puţin. Ne-am propus să fim calmi, nu ştim cât de mult o să reuşim, important este ca toți cei de acasă să primească energia noastră bună, energie la 2.20, aşa cum este sezonul acesta «Te cunosc de undeva!».

Experienţa acestui show este cea mai tare pe care am trăit-o până acum, sunt pregătită pentru un nou sezon şi, mai ales, sunt pregătită pentru noile provocări pe care ni le-a pregătit ruleta!”, a zis Alexia Ţalavutis, în vreme ce Dima Trofim a completat: „Ne place să ne facem treaba cât mai bine, aşa că sezonul ăsta vrem să fim calmi. Cred că cei de acasă ştiu că suntem foarte muncitori, iar de ce ne e cel mai frică, am învăţat să nu mai spunem, pentru că ruleta aude tot!”.

