Prezentă la Premiile Unica, unde a fost și premiată, Andreea Bălan a venit însoțită de fetițele sale, pe care chiar în ziua respectivă nu a putut ajunge să le ia de la școală. Interpreta a povestit cum este viața cu doi copii.

„Atunci când ești singură, trebuie să fi și așa, și așa. Sunt momente când trebuie să fiu și mai… Hai la masă, hai la teme, repetă la pian, hai să dormim devreme. Sunt și momente în care ne distrăm, ne jucăm și sunt prietena lor.”, a declarat Andreea Bălan pentru Spynews.ro.

„Eu îmbin și cariera și viața de mămică. Astăzi, de exemplu, am fost în studio și nu am avut timp să le iau de la grădiniță, de la școală. Și atunci, am spus: Ok, nu-i problemă, recuperez și le iau cu mine la eveniment, pentru a petrece și timp împreună cu ele”, a declarat cântăreața.

De patru ani, mama vedetei stă în casa Andreei și este un ajutor constant pentru vedetă și fetele sale. Fosta soție a lui George Burcea recunoaște că își retrăiește copilăria alături de Clara și Ella.

„Locuiesc cu mama de patru ani și este mână cerească, este vis, să o țină Dumnezeu sănătoasă. Este foarte bună pentru viața noastră. Îmi trăiesc și eu copilăria, o dată cu ele, pentru că mă simt îngrijită și iubită de mama mea. Bunica ține casa, eu trebuie să mă ocup de partea financiară.”, a mai adăugat artisa. De câteva luni, Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tenismenul Victor Cornea.

