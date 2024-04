Elizabeta Samara returneaza o minge jucatoarei Rianne van Duin (nu este in imagine) in timpul meciului de tenis de masa din Grupa B a preliminariilor Campionatelor Europene, disputat in Bucuresti, 25 ianuarie 2017. Echipa nationala feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat, marti 25 ianuarie 2017, la Campionatele Europene din 2017, dupa ce a trecut pe teren propriu de reprezentativa Olandei, scor 3-2, la Bucuresti, in ultimul meci din Grupa B a preliminariilor. AURELIAN SIBIANU / MEDIAFAX FOTO