Le président français, Emmanuel Macron recoit le président roumain Klaus Iohannis et des chefs d'Etats pour un dîner du Forum de Paris sur la paix, au palais de l'Elysée, à Paris, France, le 11 novembre 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage French President receives for a dinner of the Paris Peace Forum at the Elysee Palace in Paris, France, on November 11, 2022.