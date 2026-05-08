„Eu cu Andreea ne-am întâlnit în sala de dans și la început am vrut doar să dansăm împreună, eu aveam o perioadă în care renunțasem la cariera mea și ne-am dat seama că ne potrivim foarte bine. Ea și din punct de vedere fizic e asemănătoare cu fosta mea parteneră din Polonia. Sunt foarte multe avantaje datorită faptului că locuiește în România”, a spus Rareș Cojoc potrivit Cancan.

Între Rareș Cojoc și Andreea Matei este o diferență de 7 ani, iar dansatoarea i-a fost în primul rând elevă.

„Da, eu sunt născut în 1989, ea – în 1996, e o diferență de 7 ani între noi. Când m-am mutat în București am început să predau la un club, iar ea mi-a fost una dintre eleve. Acum ne completăm, eu mereu o întreb ce simte, ea mă întreabă ce simt, pentru că sunt două corpuri care trebuie să danseze în perfectă armonie, împreună. Ne bazăm pe ce simte celălalt partener.

Ne-am întâlnit în sală, amândoi făcusem o pauză și am zis să ne antrenăm de câteva ori, să ne menținem în formă. Acele câteva ore au devenit mai multe, o oră a devenit două și tot așa, apoi am zis să încercăm și am rămas împreună”, a precizat Rareș.

La rândul ei, Andreea recunoaște că între ea și Rareș există o chimie perfectă.

„Da, suntem destul de compatibili, există și o chimie, pentru că este foarte importantă chimia între parteneri și sunt multe alte lucruri care trebuie să se alinieze pentru ca o pereche să poată funcționa, mai ales pe termen atât de lung.

Nu cred că există un șef al echipei, deciziile le luăm împreună, avem o comunicare deschisă. Nu ne certăm des, comparativ cu alte perechi, dar când ne certăm, ne certăm bine. Se întâmplă să avem o stare proastă și să nu ne tolerăm deloc”, a adăugat și Andreea.

