Mă uitam sâmbătă la știri. După 15 minute de materiale despre tragedia de la Balș, la cel mai urmărit buletin de știri al României, la orele 19 pe PRO TV, începe secțiunea de haz și voie bună de ”weekend”. Vai, cum ne mai distrăm pe Valea Prahovei, vai, nu mai sunt locuri la monitori de schi, vai, n-avem locuri de parcare să putem pune mașina pe Vârful Omu, le știți, problemele eterne ale lui homo proteveus. Și, hop, apare senin Președintele Împătimit al României.

„Voce prezentator: Și președintele Klaus Iohannis, împătimit al sporturilor de iarnă, a fost văzut astăzi la Păltiniș.

Reporter: Cum e la schi, domnule președinte?

Iohannis: Foarte bine, vă invit să veniți.” (sursa: Știrile PRO TV, ora 19.00, 30 ianuarie, 2021)

De la PRO TV nu putem aștepta să critice atitudinea președintelui. Ei au dat „neutru” știrea, separat de tragedia de la Balș. Neutralitate înseamnă cont deschis la bani guvernamentali, înseamnă și normalizarea unei situații complet anormale. Prefer să cred că profesioniștii de acolo au primit instrucțiuni extraredacționale de tip „să nu se facă legătura Balș – Iohannis pe pârtie”, altfel nu aveau cum să rateze această corespondență scandaloasă dintre doliu și distracție la președintele României.

VIDEO aici, min. 15.40

N-are rost nici să facem arheologie, să săpăm în abisul psihic al președintelui. El nu s-a prins că nu e în regulă? Poți deveni dependent de schi în așa hal? Unde sunt regulile minimale ale comunicării, dacă regulile de bază pentru un bun-simț de demnitar nu mai sunt acolo? Iarăși, întrebări inutile.

Singura întrebare care m-a frământat cu adevărat: bă, cum o fi să trăiești într-o bulă atât de perfectă, încât să nu-ți mai zică nimeni, nici prieteni, nici măcar dușmanii, „Klaus, stai dracu‘ acasă weekendul ăsta”, nu se potrivește doliul asumat cu țopăiala pe pârtie.

Și nu e doar despre prieteni. Are consilieri, are tovarăși de partid, are intelectuali care îi lustruiesc zi de zi clăparii. O fi zis măcar unul „pâs!”? Că dacă n-a zis e foarte grav. E mai grav decât că președintelui nostru i-a fost extirpată empatia cândva pe când aduna case din meditații.

Unii vor spune că e comportament tipic celui de-al doilea mandat.

Președintele simte că poate să facă orice că oricum nu mai plătește pentru nimic. Iar cei din jurul lui simt că cel mai bine e să mulgi sistemul pentru tine cât timp ești în vârful lui. Pare logic, dar pentru restul e îngrijorător. Dacă președintele nu mai are nici măcar atâta spirit critic prin jur, ne-am putea trezi cu situații mult mai complicate decât unele de imagine.

Alții vor spune că așa e Iohannis, funcționează numai după tipare. Dacă nu joacă tenis, dacă nu trage de fiare, dacă nu schiază când are el în plan, turbează. Trebuie să-i oferi previzibilitate și inerții plăcute, altfel nu te înțelegi cu el.

Alegătorii de dreapta rupeau pesedismul și cu intransigență gramaticală, de diplome sau de etică. Dar spiritul lor critic se oprește „când vin ai noștri”, deși problemele rămân sau se agravează. Primii vinovați sunt chiar ei, foștii intransigenți, care acum populează aparatul de stat sau dorm liniștiți pur și simplu.

O notă și despre opoziție

Un om cu atâta putere trebuie să aibă o minimă opoziție, și nu doar de la câteva organe de presă care se întrețin oficial dintr-o critică molcomă, burghez-pesedistă, să-i zicem așa. Opoziția arată acum ca un pesedism a la Streinu-Cercel. Chiar nu știu de ce s-a legat la cap Ciolacu cu Streinu-Cercel. Un semnal fusese dat, Rafila a fost bine ales, dar să iei un insuportabil baron al mediului medical românesc și să-l faci cavaler al opoziției mi se pare cea mai proastă mișcare.

Pare un fapt divers, dar nu e. Atitudinea asta se va reflecta și în chestiuni mai grave. Am lăsat un președinte să-și manipuleze piața alegerilor prin non-dezbatere, prin istericale antipesediste și atât, prin absența din fața criticilor reale și a întrebărilor pe bune. Iar acum nu mai are nici cine să-l țină din a face cea mai prostească și cinică mișcare mediatică.

Nu poți să-l suspenzi pentru atât. Dar poți să înțelegi când o instanță a puterii a ajuns la o lipsă de control periculoasă sau când toate instituțiile și grupurile de interese din jur au ajuns la un grad de servilism de nivel incendiar.

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Efectul care sfidează logica! Judd Trump, liderul mondial la snooker, a executat o lovitură de neînțeles

HOROSCOP Zodia Balanță – perioada, caracteristici, personalitate, compatibilitate

Știrileprotv.ro A transmis live pe Facebook cum este atacat cu ranga după ce a anunțat la 112 că un restaurant nu respectă regulile. Ce a urmat

Telekomsport VIDEO | Ce imagini a surprins angajatul unui hotel de lux, noaptea, în piscină

PUBLICITATE (Publicitate) Unde mergem în vacanță la schi: cele mai bune regiuni pentru schi din Austria