Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela (S), seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat (C) si premierul Ludovic Orban (D), participa, miercuri, 6 mai 2020, in Bucuresti, la plecarea convoiului format din 20 de camioane cu echipamente sanitare, in valoare de 16,5 milioane de lei, oferite de Romania Republicii Moldova, pentru a face fata eforturilor de limitare a raspandirii infectiei cu coronavirus. ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO