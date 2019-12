Opinie de

Patrick André de Hillerin

Este surprinzătoare dacă nu ai urmărit, de-a lungul timpului, reacțiile aceleiași zone la diverse măsuri legislative pe care „oamenii de rând“ le consideră absolut normale.

De exemplu, marea parte a populației acceptă ideea că un stat, fie el și minimalist, nu poate trăi dacă oamenii nu-și plătesc taxele și impozitele. Partea progresist-liberalo-antreprenorială a societății gândește și acționează în direcția opusă. Ar vrea să nu plătească deloc taxe, ar vrea fie să fie scutită de plata impozitelor, fie să-și poată oprimiza fiscal veniturile. În legile țării, unele forme de optimizare fiscală sunt considerate de-a dreptul evaziune.

Dar, na, statul e rău, statul e Satana, nu trebuie să-i dăm bani, pentru că-i fură. Culmea, mulți dintre cei care nu plătesc impozite, deși au venituri substanțiale, sunt cei care urlă mai abitir că vor autostrăzi fără taxe, spitale, care aplaudă frenetic cheltuielile pentru înarmare. În definitiv, să curgă banu, că nu curge de la ei.

Dar, dincolo de eventuala surpriză, reacția este îngrijorătoare. Pentru că vorbește despre raportarea unei întregi generații la lege.

Cum, mă, noi i-am votat pe ăștia și ei nu ne mai lasă să fumăm și noi un cui? Păi asta e libertate? Să nu mai putem încălca legea, să nu mai avem voie să ne drogăm?

Există mult prea multe voci care spun că există droguri care nu sunt dăunătoare, deci ar fi OK să fie lăsate la liber, să se poată droga populația, că e dreptul ei. Hollywood-ul produce pe bandă rulantă filme care promovează consumul de droguri ușoare, mai ales că în SUA sunt multe state în care acest consum a fost legalizat. În timp ce în filmele americane recente, de fumat tutun nu mai fumează decât personajele negative, tot ce este cool fumează iarbă fără sfială. Practic, industria americană de film sprijină activ consumul de droguri așa-zis recreative. Generațiile fascinate de „Breaking Bad“ sau „Ozark“, îndrăgostite de Snoop Dogg și de alți consumatori celebri, preiau pe nemestecate teoria drogurilor inofensive, care ar trebui să poată fi cumpărate de la aprozar.

Alcoolul este cel puțin dăunător, la fel ca drogurile. Dar nu există droguri inofensive, oricâte pseudo-studii ni s-ar flutura prin față. Dacă n-ați petrecut niciodată zile sau săptămâni în antecamerele spitalelor de urgență sau de psihiatrie, observând cu atenție și reală disperare efectele legalelor și recreativelor asupra unor puști de 12-18 ani, nu vă puteți da seama cât de dăunătoare sunt, cu adevărat, drogurile, oricât de ușoare ar fi ele considerate.

Fumatul în spații publice și în clădiri ale statului a fost interzis prin lege. Iar fumatul țigaretelor de tutun nu este nici pe departe atât de dăunător și pentru cei din jur precum consumul de alcool sau de droguri. Dacă ai fumat o țigaretă sau o țigară de foi și te urci la volan, nu ți se diminuează reacțiile, nu conduci mai prost și mai periculos decât înainte de a fuma. Dacă, însă, consumi alcool sau droguri, șansele de a te omorî pe tine însuți sau de a-i omorî pe alții cresc exponențial.

Și mai e ceva: supărații recenți pe USR vor să aibă voie să contribuie la un lanț de ilegalități. Vor să aibă voie să sprijine traficul de droguri, cumpărând de la traficanți, vor să li se permită să contribuie masiv la economia subterană, neagră. Vor, cu alte cuvinte, să nu li se ceară să respecte mai multe legi printr-un aparent gest simplu: aprinderea unui joint și savurarea lui până la capăt.

Am respins și voi respinge în continuare etichetarea adversarilor, oricare ar fi ei, drept drogați. Am trecut prin asta în 1990, în Piața Universității, și nu numai. Am văzut cu tristețe cum același tip de argument revine în timpul manifestațiilor din Piața Victoriei și din alte piețe mari ale țării. Dar când te revolți împotriva partidului pe care l-ai votat pentru că îți interzice, sub amenințarea pedepsei cu închisoarea, să te mai droghezi, atunci…

