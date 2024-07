O relicvă de articol dezgropat din nisipurile Costineștiului anilor ’80. N-am scris „omagii” la adresa lui Ceaușescu, dar am scris alte „prostii” specifice vremurilor 

Zilele trecute, un e-mail în regim de Breaking News m-a trezit din moleșeala estivală. Un fost coleg de facultate mi-a trimis o fotocopie a unui articol pe care l-am scris în toamna anului 1985. Textul se numește „Abțibilduri sau crochiu de vacanță regăsit la vernisajul toamnei” și a apărut în „Orientări”, revistă editată, în acea vreme, de Centrul Universitar Galați, sub egida Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România. În acea publicație, astăzi uitată și îngropată probabil în biblioteca orașului, am debutat literar și jurnalistic. N-am scris „omagii” la adresa lui Ceaușescu, dar am scris alte „prostii” specifice vremurilor.