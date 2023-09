Scandalul corupției cu Buzatu ar trebui să ne pună întrebări și mai dificile, nu să ne provoace o stare de bine anticorupție, pe care am mai avut-o, și nu ne-a ajutat cu nimic. Exemplu de întrebare: cum e posibil acel afacerist, poreclit superb „Farmazon”, și cum sunt posibili mii de șamani de business din ăștia peste tot prin țară.

„Farmazonul” e capitalistul român care execută lucrările pe bani publici. Îl știm cu toții. Din când în când se încuscresc, se nășesc, mai fac câte o petrecere care zguduie orașul în vreun restaurant nou făcut „pă fonduri”.

Nunțile sunt ca în Harap Alb

„Farmazonii” fac alianțe familiale cu alți boși ai orașului, mai un judecător, mai un mare popă, mai un mare politician.

Știrile locale arată ca în Harap Alb: fata lui Verde Împărat l-a luat de ginere pe băiatul cel mic al lui Fucsia Împărat.

Imaginile șocante cu Buzatu luând o geantă cu bani riscă uneori să ne șteargă din răbdare. De aceea să medităm puțin mai atent la situație. Sunt doi oameni care se cunosc de mult timp. Au avut și momente de conflict. Savin, zis și Farmazon, a făcut bani cu remorca de 30 de ani, ultimii 12 ani cu Buzatu.

Savin a făcut o lucrare care inițial a fost respinsă de Consiliul Județean – expertul care a respins e și el reținut de DNA sub bănuiala că ar fi luat șpagă ca să își renege propria expertiză. Ar fi luat 700.000 de lei!

Imaginile cu Buzatu mi-au dat fiori cu claritatea lor. Totul pare perfect. L-au prins cu banii, au numărat banii pe camere, Buzatu e palid și speriat. Procuroarea, de origine chiar din acel sat unde pescuia baronul șpăgi, însoțitorul ei, și el simpatic, cum numără cu accent moldovenesc teancurile de 500 de lei, toate sunt perfecte. Și problema mea e că am trăit o întreagă epocă anticorupție în care am văzut cazuri perfecte și urmări imperfecte: probe aiurea, graba DNA la publicitate și ineficiență ulterioară, oameni fugiți, scăpați etc.

România are mulți „Farmazoni”

Cel mai angoasant detaliu însă este denunțătorul, omul cu porecla perfectă, farmazonul. Emil Savin e capitalismul farmazon. Iar România are mulți „Farmazoni” din ăștia. Fac bani cu statul, dar gândesc ca niște patroni-piranha: angajați plătiți la minimum sau la negru (aceste companii nu sunt niciodată căutate la angajați – câți au la alb, cum fac lucrările etc.), lucrări făcute pe jumătate etc.

„Farmazonii” reclamă la DNA când nu iese treaba sau când sunt strânși cu ușa de propriile păcate. Farmazonii sunt mai enervanți decât Buzații. Pe Buzatu, până una alta, până se urnește justiția, poți să-l dai jos prin vot.

Nu e Moldova mai coruptă ca Bucureștiul

Mulți comentatori, mai ales ăia 90% de dreapta, au urlat că de aia e Moldova subdezvoltată, de la Buzatu. Mai curând, realitățile ne vorbesc invers. Zonele sărace produc un tip de corupție, zonele bogate produc alt tip.

E corupție și în Cluj, și în București. Dar e mai complexă, DNA nu pare pregătită pentru ea. Vorba aia, proporțional, dacă te iei după anchetele reușite de DNA, cea mai mică corupție e în București, ceea ce e mai mult decât comic.

În București, în Cluj, acolo s-au făcut adevărații investitori, foști farmazoni, actualmente capitaliști respectabili. Vasluiul produce corupție mai cu geanta la pescuit, așa. Nu vreau să știu câți bani au curs ca să se ridice prin orașele mari ale României cartiere de blocuri și birouri claie peste grămadă.

De fapt, Buzatu era cu „Săru‘ mâna” la Farmazon

Din ce s-a scurs din dosar în presă, vedem că Buzatu avea o problemă cu blocarea lucrărilor și eventuala pierdere a unor bani europeni. Savin nu putea lua banii, era blocat de expert, expert care e acuzat că era și el bine încurcat în traseul șpăgilor.

Amănuntul care trebuie interpretat cum trebuie e acea replică a lui Buzatu când ia banii: „Săru‘ mâna, mulțumesc, eram pe drojdie”. Nu pare o replică de baron atotputernic, ci de om aflat la mâna altora. Acei altora sunt cei care fac banii ăia mulți și grei.

Sigur că Buzatu are o responsabilitate infinită ca ales, dar trebuie să înțelegem că acești baroni nu pot câștiga alegeri fără farmazoni. Faptul că a apărut acest flagrant ne arată niște foști preaputernici, actualmente „pe drojdie”.

Buzatu a câștigat și ultimul mandat la câteva procente peste contracandidatul PNL. O funcție obținută așa se ține cu cheltuială și cu datorii. Conduita lui arată mai mult disperare decât dominație. Așa cum Farmazonul de Vaslui era mai disperat de faptul că îi apăruseră competitori pe businessurile cu bani publici (unii crescuți chiar de el la sân) și că nu mai lua chiar tot prin licitații.

Apoi, mai trebuie să te mai uiți și la competitorii de imagine. Cine a înflorit pe ecranele televizoarelor din filmulețul cu Buzatu? Porumboiu!, latifundiarul de Moldova, cel care a intrat în tăcere după crize grave cu afacerile agricole.

Porumboiu a dat cu cei doi de pământ, și cu Savin, și cu baronul PSD. O poziționare a „omului din popor”, ai zice. De fapt, poziționarea unui fost mogul agricol, specialist în victimizare, despre care sunt zvonuri în Vaslui că ar negocia un eventual atac politic împreună cu AUR.

Pe cine mai avea Buzatu în jur? Pe Dan Marian, vicepreședinte CJ, un politician intrat în politică cu forța banilor strânși din zona de vamă Huși, scăpat ca prin minune de tot felul de scandaluri cu acuzații de mită. Credeți-mă pe cuvânt, dacă n-aveți răbdare măcar de-o căutare pe Google, Buzatu pare sfânt pe lângă Marian.

„Farmazonii” stârnesc un vot de protest

Cum cad rivalii de prin jurul lui Ciolacu? e și asta o întrebare bună, nu o conspirație. Stănescu e bine, e cu șeful, nu ia șpagă, afacerea Crevedia s-a stins (iar Doldurea de la Caracal a fost apărat cu pieptul dezgolit de respectivul). Buzatu nu era pe aceeași lungime de undă cu șefii PSD în ultima vreme, iată că Buzatu nu mai e bine.

S-a produs de ceva vreme un eveniment social important, de vreo 10 ani aș zice. Farmazonii, indiferent din spatele partidelor, indiferent de culoare, au devenit mai puternici decât baronii în prea multe situații.

Și problema e că nu votezi farmazonii, nu poți să-i controlezi, să-i penalizezi, să-i dai jos. PSD și PNL au ajuns partide controlate de acest tip de capitalist mediu, agresiv, crescut din sărăcie și bani publici. Iar AUR nu pare alt profil.

Grijă mare cu cine votați, dar atenție mare și la ăia pe care nu-i alegeți voi, dar vă conduc orașele, fie că-s ei afaceriști sau funcționari care au luat-o razna. Nu votați cu averi mari și mașini scumpe, nici ale candidaților, dar nici ale prietenilor lor!

Cât timp PSD-PNL nu înțeleg că trebuie să scape de „Farmazoni”, că oamenii sunt scârbiți mai ales de averile ilegale care răsar din funcții politice, din șefii la poliție, la vamă, la parchet SRI etc., atunci votul de protest va veni cu atât mai imprevizibil.