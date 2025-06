Personajele negative sunt prezente zi de zi în atenția publicului pentru că sunt, nu-i așa?, negative. Iar orice personaj negativ, oricât de mic și neînsemnat este în ierarhie, face o audiență mult mai mare decât un biet personaj pozitiv. Negativul vinde. Pozitivul vinde mai puțin.

De exemplu, dacă personajul negativ Donald Trump s-a împiedicat pe scara avionului, atunci știrea asta, rostogolită cu voluptate de presă, face mult mai mulți bani decât toate împiedicările de care a avut parte personajul pozitiv Joe Biden. Dar la negativul Trump, împiedicarea asta este un semn foarte rău – subliniază presa.

În schimb, la pozitivul Biden, presa stângistă și partizană, împiedicările n-au contat. La fel, cancerul de care suferă personajul pozitiv Joe Biden ar fi de mai mică importanță decât cancerul de care ar suferi maleficul personaj Vladimir Putin. Cum de-am uitat că Putin suferă de o boală terminală, că este în ultima fază? Doar presa ne-a informat în urmă cu câțiva ani! Chiar așa, oare negativul Putin cum o duce pe picioare cu boala asta? De ce nu ne informează presa? Sau n-a primit ordin să ne „informeze”?

Dacă îți exprimi niște îndoieli asupra unor personaje pozitive din prezent – precum Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Uniunea Europeană – atunci te trezești imediat ștampilat și etichetat: putinist, fascist, trumpist, extremist; lista este lungă. Dacă îți exprimi admirația, atunci te plasezi într-un spațiu de siguranță, unicul dușman fiind suveranismul. Apropo: suveranismul este personaj negativ – a stabilit presa condusă de intelectualitatea globalistă.

Evident că Trump este un personaj negativ. Nu pentru că este bădăran, nebun, putred de bogat (iar stângiștii îi urăsc pe bogătani), bătrân, fascist, dar, colac peste pupăză, se mai și împiedică pe scara avionului, un semn evident de slăbiciune. El este negativ pentru că a detonat ordinea globalistă care a asigurat până acum prosperitatea unor elite și sărăcirea Occidentului. Trump a distrus confortul, de aceea este negativ și nu trebuie iertat: este senil și agresiv, deci, personaj negativ!

Dacă zici ceva pozitiv despre acest personaj negativ, este evident că vei fi băgat în aceeași oală cu negativii: Putin, Orban (Viktor Orban, firește!), Musk (chiar dacă s-a certat cu Trump, rămâne un personaj negativ și fascist până la moarte!), Netanyahu. Da, da, Netanyahu este negativ, chiar dacă își apără țara de teroriști și fanaticii musulmani! Deci, ca să fii în linia partidului mondial, despre personajele negative trebuie să spui ceva negativ.

Dacă nu găsești ceva concret sau nu ai inspirația să inventezi, atunci trebuie să-ți exprimi dezgustul, disprețul, antipatia și greața! Dar nu ni se face oare greață de propaganda scârboasă a presei care îi face pe acești negativi din Occident drept malefici și insuportabili? Oare de ce „prestigioasele” titluri din mass-media europeană și americană nu le acordă atenție sporită lui Xi Jinping, Kim Jong-un sau Ali Khamenei? Oamenii ăștia nu s-au împiedicat niciodată urcând niște scări? N-au strănutat niciodată la o masă oficială?

Această împărțire în pozitivi și negativi, pe care o face presa stângistă, ca într-un film sovietic, nu-i o noutate a zilelor noastre. În anii 80, pentru mulți intelectuali progresiști din Occident, Ronald Reagan și Margaret Thatcher erau personaje negative, în timp ce Mao, Brejnev și Castro erau admirați drept pozitivi. După căderea Zidului Berlinului, Reagan și Thatcher au devenit (parțial) pozitivi.

La nivel național, împărțirea este simplă, chiar simplistă: Nicușor Dan și partidele proeuropene sunt personajele pozitive, în timp ce George Simion și ai lui sunt personajele negative și, bonus!, extremiste, fasciste etc. Din această divizare în alb și negru nu putem ieși.

Mai rămâne un singur personaj pe care trebuie să-l băgăm undeva: Vremea. Cum este Vremea: personaj pozitiv sau negativ? Am văzut ce-a făcut Vremea în București la ultima furtună: copaci doborâți, străzi inundate, autobuze inundate, cod portocaliu; de o sută de ani nu s-a mai văzut asemenea potop. Prăpăd! Deci, Vremea este personaj negativ, presa are dreptate s-o trateze astfel, zi de zi, trebuie băgată frica în oameni că Vremea este negativă.

Chiar dacă, la ora când Vremea și-a făcut de cap în Capitală, la Iași sau Focșani, vremea a fost plăcută. Per ansamblu, Vremea trebuie să fie capricioasă, potrivnică, temperaturile trebuie să fie întotdeauna peste „valorile normale” (vara) și cu mult sub „valorile normale” (iarna), Vremea strică vacanțele, lucrările pe ogoare, livezile și răsadurile; Vremea este, indiscutabil, un personaj negativ, nu mai avem starea să ne bucurăm de-o vreme bună, de-abia mai trăim pe acest pământ!

Vremea asta nu trebuie lăsată așa, de capul ei! Trebuie ca presa să se alinieze într-un front comun, mai ales televiziunile noastre de știri. Să organizeze talk-show-uri în care moderatorii și invitații lor, care până acum au înfierat personajele negative în carne și oase, să combată, să dezvăluie și să critice comportamentele Vremii. De ce n-ar face audiență niște emisiuni în care am vedea acțiunile criminale ale Vremii în zona noastră de climă temperată? Bocete, vaiete, blesteme și înjurături adresate Vremii, bine organizate; moderatorii noștri se pricep la astfel de manevre.

Dar Vremea poate fi cel mai bun prieten al omului care are grijă să-și plimbe câinele prin cartier sau să bea o bere cu prietenii la portbagajul mașinii în parcare. Personaj pozitiv, fără îndoială! Vremea este bună pentru presă, pentru că, indiferent dacă-i bună sau rea, știrile despre vreme fac audiență, pe orice vremuri.

Cu Vremea bine prinsă în insectarul personajelor pozitive sau negative, noi, cetățenii României, Europei și ai lumii, vom putea discuta despre vreme în liniște, fără grija că vom putea fi etichetați, ștampilați sau băgați pe lista fasciștilor, trumpiștilor sau sorosiștilor. Vremea este cel mai bun personaj în spectacolul lumii polarizate la cote insuportabile.