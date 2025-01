Agonie și extaz! Șoc și groază! Georgescu și Alexandrescu! Realitatea Plus o spart monopolul care dura de mai bine de un deceniu în sondajele lunare de audiență TV (consumul pe telecomandă).

În cursul lunii decembrie 2024, audiența televiziunii Realitatea Plus a atins o medie de 232.920 telespectatori pe minut (toată ziua), la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. Adică, în fiecare minut din decembrie, programele acestei televiziuni au fost urmărite, în medie, de 232.920 de persoane la nivel național (pe telecomandă).

Ratingul mediu a explodat, înregistrând o majorare de 175,2% față de noiembrie, reprezentând un plus de 148.280 de persoane față de luna precedentă. Adică, tandemul Georgescu – Alexandrescu a determinat 148.280 de persoane să pună mâna pe telecomandă și să urmărească programele Realitatea Plus. Este cea mai mare creștere de audiență în cazul unei televiziuni, de la o lună la alta, care a avut loc pe piața TV din România, de când există măsurătorile moderne (peoplemeter).

Mai mult, Realitatea Plus a depășit rivala Antena 3 CNN, urcând pe locul 5 în clasamentul celor mai urmărite televiziuni la nivel național. Antena 3 CNN a înregistrat 196.430 telespectatori pe minut (toată ziua), în creștere cu 4.220 de persoane față de media din noiembrie. Astfel, Realitatea Plus realizează o premieră în ultimii zece ani, fisurând „grupul Big Five” (Pro TV, Antena 1, Kanal D, România TV și Antena 3 CNN), care de mai bine de zece ani domina sondajele naționale.

Totuși, creșterea explozivă a televiziunii Realitatea Plus n-a reușit să pună în dificultate România TV, care a rămas liderul nișei de știri, cu o medie de 299.750 telespectatori pe minut (toată ziua), mai mare cu 17.530 de persoane față de noiembrie.

Televiziunea Digi24, care își disputa în fiecare lună cea de-a treia poziție cu Realitatea Plus pe nișa știrilor, a rămas în „blocstarturi”, cu un rating mediu de 79.510 telespectatori pe minut (toată ziua), în creștere cu doar 1.500 de persoane față de noiembrie.

De altfel, în această lună foarte frământată, nișa de știri TV a cunoscut creșteri de audiență chiar și pentru televiziunile mici:

B1 TV: 32.990 telespectatori pe minut (+4.310 persoane față de noiembrie)

TVR Info: 9.580 telespectatori pe minut (+2.880)

EuroNews: 5.940 telespectatori pe minut (+1.420)

Prima News: 2.850 telespectatori pe minut (+160)

Cele opt televiziuni de știri, cuprinse în studiul Kantar Media, au avut o cotă de piață (vizionare) de 22,7% la nivel național. Altfel spus, 22,7% dintre românii care s-au uitat la televizor, în cursul lunii decembrie, au urmărit una dintre aceste televiziuni. Este cea mai mare cotă de vizionare pe care a înregistrat-o segmentul știrilor TV de când există piața TV. Această cotă este mai mare cu 3,3 puncte procentuale față de noiembrie și cu 6 puncte procentuale față de octombrie.

Și orășenii au dat năvală pe Realitatea Plus!

În urban, interesul pentru Realitatea Plus a fost la fel de mare ca acela din universul național. Astfel, Realitatea Plus a urcat pe locul 5 în topul urban, devansând Antena 3 CNN. Audiența a crescut de la o medie de 52.560 telespectatori pe minut, în noiembrie, la 137.870 de persoane pe minut (toată ziua), potrivit Kantar Media. Majorarea este de 162,3%, reprezentând un plus de 85.310 de telespectatori pentru Realitatea. Televiziunea s-a postat în „coasta” România TV care a avut o medie de 160.760 orășeni pe minut. Dacă Realitatea Plus va continua în următoarele luni „să bată” politica editorială pe moneda „Georgescu – Alexandrescu” este foarte posibil ca poziția liderului România TV să se clatine. În ciuda amenzilor care vor veni de la CNA.

