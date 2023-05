„Rețeaua Albanezu”. De ce nu vorbește niciun partid despre dezvăluirile făcute de „România, te iubesc” în legătură cu prim-vicepreședintele PNL Iulian Dumitrescu?

Despre ce e vorba? O sumedenie de firme românești cu datorii la stat au fost transferate către cetățeni din Albania. Multe nume duc la președintele liberal al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a dezvăluit echipa de investigații de la „România, te iubesc”, în emisiunea difuzată pe PRO TV.

Valeriu Nicolae observă, într-un articol de opinie pentru cititorii Libertatea, că ignorarea subiectului de către partide este un alt simptom al faptului că lupta anticorupție dispare de pe agenda politică.

PRO TV a prezentat duminică, 7 mai, în cadrul „România, te iubesc”, cazul domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova și prim-vicepreședinte PNL.

835.000 de oameni s-au uitat, în medie, la emisiune, mai mult decât dublul celor 5 televiziuni de știri, luate împreună.

Audiența medie a emisiunii de investigație jurnalistică „România, te iubesc” a fost de 835.000 de telespectatori pe publicul all national.

Dezvăluirile PRO TV au avut un reach de 3%. În aceeași oră, 18.00-19.00, toate cele 5 posturi de știri (Antena 3, RTV, Digi 24, B1 TV, Realitatea) aveau un reach adunat, o penetrare la public, de 1,3%, ceea ce înseamnă sub jumătate față de „România, te iubesc”. Toate împreună!

Recomandări Ce este „Rețeaua Albanezu”, descoperită la 60 de kilometri de capitala Albaniei, și cum se leagă ea de baronul PNL Iulian Dumitrescu

Jurnaliștii au mers în Albania

Ancheta „Rețeaua Albanezu” a prezentat modul în care mai multe firme cu datorii importante la stat au ajuns în posesia unor cetățeni dintr-un orășel din Albania: muncitori în construcții, paznic de noapte, mecanic auto etc.

Jurnaliștii au mers în Albania, la fața locului. Unii dintre cei care au discutat cu ei au spus că habar n-aveau că sunt patroni în România. Patroni cu datorii la stat. Stat care a rămas cu ochii-n soare.

Iulian Dumitrescu: „Ce am făcut înainte de 2012 nici nu vreau să vă răspund, pentru că este treaba mea”

Iulian Dumitrescu, înaintea unei ședințe a Biroului Politic Național al PNL, în noiembrie 2022 | Foto: Alexandra Pandrea, Mediafax Foto via Hepta

Multe nume duc la liderul PNL Prahova. Oameni de afaceri apropiați, apare și sora domnului Iulian Dumitrescu. Unele legături cu rude și amici puși în funcții strategice la stat le-am prezentat chiar eu, fiind intervievat în cadrul anchetei.

Am putut vedea și ce a răspuns domnul Iulian Dumitrescu, fost om de afaceri și senator PNL. De fapt, ce nu a răspuns. „Eu sunt senator din 2012 şi de atunci am încercat să fac lucruri în viaţa asta politică. Ce am făcut înainte de 2012 nici nu vreau să vă răspund, pentru că este treaba mea”, a declarat liderul liberal.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Un asistent de la Spitalul Militar Central a sedat intenționat cu diazepam trei paciente, iar una dintre ele a ajuns în stare gravă la ATI. Parchetul a deschis dosar de „tentativă de omor calificat”

Tranzacțiile cu cetățenii albanezi vizate de ancheta jurnaliștilor s-au realizat, în special, în perioada 2010-2014.

Liniște deplină

Deși au trecut trei zile de la prezentarea anchetei, liniștea e deplină. Nu tu instituții care să se sesizeze sau partide care să sară ca arse.

Nicio altă televiziune nu a preluat cazul baronului PNL de Prahova. Faptul că dezvăluiri atât de scandaloase sunt complet ignorate de televiziuni are probabil o legătură și cu sumele enorme plătite de liberali, la fel ca și partenerii de coaliție de la PSD, către site-urile televiziunilor.

Întrebarea grea este de ce acuzațiile concrete de corupție din cazul Iulian Dumitrescu generează zero poziții din partea partidelor politice?

Și nu vorbim doar despre PNL, unde domnul premier Nicolae Ciucă se zbate să reducă cheltuielile ministerelor pentru a acoperi gaura din buget, dar nu l-am auzit să spună ceva despre pierderile enorme pe care le avem din cauza corupției politice de când s-a instalat la Palatul Victoria.

La PSD, Marcel Ciolacu vrea să reducă numărul secretarilor de stat pentru a acoperi gaura din buget, nimic despre corupție. Nu că ne-am fi așteptat.

Președintele Iohannis, după secretizarea costurilor avionului de lux cu care se plimbă și afacerea BMW-uri pentru poliție prin care prietenul domniei sale s-a îmbogățit, este mut și pe partea de corupție.

UDMR nu face excepție, a fost deseori împotriva măsurilor menite să stopeze corupția.

Nenumărate anchete jurnalistice au arătat că sute de politicieni sunt în mijlocul unor rețele de tip semimafiot care au contracte de miliarde cu statul. Rubedenii și asociați care ajung angajați la primării, consilii județene, ministere, Poliție, Procuratură, judecătorii, ANAF și agenții naționale care distribuie mulți bani publici.

Fina lui Dumitrescu este consilieră județeană USR Călărași

AUR are zero legitimitate să vină cu un discurs anticorupție. Pe listele sale au intrat în Parlament trei persoane care au condamnări penale. Am scris aici despre ele.

Oricum, discursul populist, patriotard, eurosceptic și rusofil al partidului ar trebui să ridice serioase semne de întrebare pentru inițiativele AUR.

Din păcate, nici USR nu zice nimic despre domnul Iulian Dumitrescu. Partidul condus astăzi de domnul Cătălin Drulă a fost aliat la Prahova cu PNL și l-a susținut pe actualul președinte al Consiliului Județean.

În plus, doamna Amelia Giurcan, fina domnului Dumitrescu, a fost până nu de mult șefa filialei USR Călărași, locul unde fac bani cu statul majoritatea afacerilor legate de liderul PNL Prahova.

Doamna Giurcan continuă să fie consilieră județeană din partea USR la Călărași. Soțul ei a fost promovat în două sinecuri foarte bănoase la RAR și Conpet. Primește și o pensie specială, căci a fost șef de serviciu secret la Călărași. E drept că domnul Drulă l-a denunțat la DNA pe Iulian Dumitrescu într-un alt caz, dar pare să-și fi pierdut apetitul pentru combaterea acestor practici.

Ce fac USR și REPER

Alianța cu PNL a fost catastrofală pentru USR. Nici măcar o singură promisiune electorală nu a putut fi îndeplinită, ceea ce face foarte dificilă misiunea de partid de opoziție, oricât de cinstiți ar fi reprezentanții USR din Parlament. Eșecul de la guvernare corelat cu o comunicare slabă face inițiativele sau discursurile anticorupție ale USR foarte vulnerabile în fața atacurilor mașinii de propagandă și linșaj politic finanțate generos de PSD și PNL.

Pe USR nu o ajută nici apropierea de partidul lui Ludovic Orban, care a fost plătit dubios de o firmă deținută de un om de afaceri cu sute de milioane de lei în contracte cu statul, nici cea față de PMP, un partid care-l moștenește pe Traian Băsescu.

Partidul REPER este și el într-o situație cel puțin la fel de proastă.

Spre deosebire de Cătălin Drulă și Cristian Ghinea de la USR, care în perioada guvernării tehnocrate au stat departe de consiliile de administrație, conducerea REPER are oameni care vor deschide mai greu gura când vine vorba despre sinecuri politice.

Dragoș Tudorache, membru fondator REPER, a fost în cel mai bănos consiliu de administrație, la Eximbank, în timpul guvernului tehnocrat. Primea 3.000 de euro pe lună în plus față de salariul de ministru, deși nu avea nici în clin, nici în mânecă cu sistemul bancar.

Dragoș Pîslaru, copreședinte REPER, reales la finalul săptămânii trecute, a încasat bani din două CA-uri, iar firma în care a fost asociat cu domnul Dăianu (fost ofițer acoperit) și domnul Cîțu a făcut afaceri foarte profitabile cu statul, inclusiv cu Consiliul Județean Teleorman, condus și controlat de Liviu Dragnea.

Chiar dacă domnii Tudorache și Pîslaru sunt oameni cu cariere profesionale remarcabile, mențiunile de mai sus ar putea afecta credibilitatea unor acțiuni ale lor în zona corupției.

Nu este tot. REPER este construit în jurul lui Dacian Cioloș, un om cu foarte mult bun simț, dar care urăște conflictul și, automat, discuțiile dure necesare pentru a schimba ceva în bine când vine vorba de corupție. Mai sunt dependența de Bruxelles și lipsa influenței politice de la București.

La ce ne putem aștepta în viitor?

Ce se poate întâmpla pentru relansarea luptei împotriva corupției? Nu știu. Apariția unor partide noi care să miște lucrurile pe acest subiect sau intrarea unor oameni credibili în partidele actuale capabili să producă „miracolul” reînvierii luptei împotriva corupției este puțin probabilă.

O să treacă și anul electoral 2024 și cred că va fi nevoie de încă un ciclu electoral și de alte multe miliarde sifonate de politicieni corupți și rețele din jurul lor pentru ca anticorupția să revină serios pe agenda politică a unei Românii care a ajuns să nu se iubească pe sine, ci să-i suporte pe cei care o pradă.

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro De ce nu mai apare Meghan Markle în certificatul de naștere al fiului ei. Ce e scris în dreptul numelui mamei

TVMANIA.RO Când are premiera „Tânărul croitor”, sezonul 2. Anunțul făcut de Netflix

FANATIK.RO Locul din România care i-a uimit pe turiștii străini. E super popular și îți taie respirația

Știrileprotv.ro O fată de 15 ani din Vrancea a murit după ce a început să îi curgă sânge din nas. Declarațiile făcute de reprezentanții Serviciului de Ambulanță

Observatornews.ro Vânzările de locuinţe s-au prăbuşit. Comparaţie între rata la un credit de 350.000 de lei luat în 2021 şi unul luat acum

Orangesport.ro Victorie pentru FCSB? Lovitură: ce înseamnă, de fapt, rejudecarea palmaresului Stelei! Ce club are cele mai mari şanse să aibă Cupa Campionilor | EXCLUSIV

Unica.ro Probleme pentru Gina Pistol și Smiley înainte de nuntă: 'Dacă nu ne despărțim acum, nu ne mai desparte nimeni'